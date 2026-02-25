Espacio Legislativo CAESCO identifica vacíos legales críticos en protección de datos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Durante la celebración del panel "Democracia, Gobernanza y Escenario Internacional", organizado por el Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (CAESCO), expertos en derecho y legisladores advirtieron sobre la urgencia de actualizar el marco legal dominicano para enfrentar los desafíos de la "balcanización" tecnológica y la concentración de mercados.

El riesgo de la obsolescencia legal

El Dr. Pascal Peña-Pérez, especialista en Derecho Internacional, señaló que el actual escenario internacional, marcado por tensiones geopolíticas y la competencia entre potencias por el control de minerales críticos, datos, infraestructura digital y estándares regulatorios, está redefiniendo la soberanía y planteando nuevos desafíos a la gobernanza democrática.

Señaló que, aunque la República Dominicana ha avanzado en la modernización del Estado, la digitalización de servicios públicos y la diversificación de su economía más allá de los pilares tradicionales —apostando también por inversiones tecnológicas estratégicas como las anunciadas por Google y Nvidia—, ese progreso debe ir acompañado de una arquitectura jurídica sólida.

Sostuvo que fortalecer la capacidad institucional y técnica es esencial para construir autonomía estratégica, y que la modificación de la ley de protección de datos y de delitos de alta tecnología, así como la aprobación de una ley de ciberseguridad e infraestructura crítica, constituyen condiciones indispensables para preservar la soberanía, la seguridad jurídica y la estabilidad democrática en un entorno global cada vez más polarizado.

Competencia como garantía democrática

Por su parte, la Dra. María Elena Vásquez, presidenta de Procompetencia, enfatizó que no puede existir una democracia de calidad sin reglas claras en los mercados.

La doctora subrayó que en el actual escenario de fragmentación global, la libre competencia ha dejado de ser una simple métrica económica para convertirse en una herramienta de supervivencia geopolítica.

Explicó que países que logran fortalecer sus marcos regulatorios y eliminar los privilegios de mercado no solo protegen su democracia interna, sino que envían una señal de confianza y seguridad jurídica al mundo.

Según la experta, frente a las tensiones entre grandes potencias, la República Dominicana debe apostar por instituciones inclusivas y reglas de juego limpio, lo que permitirá al país navegar las turbulencias de la geoeconomía global sin sacrificar su estabilidad social.

Diplomacia y blindaje institucional

Desde la perspectiva política, la diputada Juliana O’Neal, vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, defendió la "diplomacia parlamentaria" como la primera línea de defensa del país.

Explicó que el Congreso debe actuar como un actor dinámico que anticipe tendencias globales y armonice leyes que blinden la gobernanza dominicana frente a crisis externas. “Cada ley que aprobamos debe ser un escudo que asegure que, a pesar de las crisis internacionales, nuestro país pueda seguir avanzando”, sostuvo la legisladora.

Un compromiso con el análisis sereno

El presidente de CAESCO, Miguel Otáñez, cerró el encuentro resaltando que la misión de la institución es precisamente conectar la teoría política con la práctica legislativa.

“Este diálogo busca que la ciudadanía y los tomadores de decisiones comprendan que el escenario internacional es un factor clave para nuestra estabilidad democrática”, concluyó Otáñez.

El panel, que contó con la moderación del destacado periodista Cristian Cabrera, reunió a diversos sectores de la vida pública interesados en el fortalecimiento institucional de la República Dominicana.