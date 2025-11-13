Especialista advierte modelo actual de desarrollo ha llevado al planeta a un punto crítico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago de los Caballeros. Frente a los colapsos climáticos y las crecientes crisis ambientales, el argentino Pablo Bertinat, magíster en Sistemas Ambientales Humanos, planteó la urgencia de implementar políticas públicas integrales que prioricen el cuidado de la vida y la naturaleza.

En el Seminario Internacional “Alternativas al Desarrollo: Voces, experiencias y saberes para la transición social ecológica”, realizado en el Jardín Botánico, Bertinat aseguró que las políticas deben orientarse a construir respuestas colectivas y sostenibles, reconociendo que el modelo actual de desarrollo -basado en el consumo excesivo de energía fósil- ha llevado al planeta a un punto crítico.

En la actividad organizada por el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) recomendó repensar la forma en que producimos y vivimos, apostando por una transición justa que proteja tanto a las comunidades como a los ecosistemas.

“El capitalismo industrial global está chocando contra los límites ecológicos. El gran desafío de nuestra época es aprender a vivir con menos energía y recursos, produciendo solo lo necesario y redistribuyendo de manera equitativa”, expresó el director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional en Rosario, en Argentina.

El especialista propuso, además, impulsar una cultura de la solidaridad y reciprocidad, que permita construir mundos basados en el respeto, el cuidado mutuo y la sustentabilidad de la vida en todas sus formas.

El Seminario Internacional “Alternativas al Desarrollo: Voces, experiencias y saberes para la transición social ecológica”, reunió a destacados especialistas, académicos y actores sociales de América Latina y el Caribe comprometidos con la construcción de modelos sostenibles y justos para el futuro de la región.

Durante la sesión, Alfredo Matías, director ejecutivo de CIDEL, destacó la relevancia del seminario para fortalecer la articulación entre comunidades, universidades, instituciones y gobiernos locales frente a los retos ambientales, económicos y sociales que enfrenta el Caribe insular.

“Buscamos promover alternativas eco-sociales al modelo de desarrollo dominante, a partir de experiencias regionales de transformación social ecológica en América Latina y el Caribe, con especial énfasis en el contexto dominicano”, expresó.

El director del CIDEL subrayó, además, que la crisis ecológica global impacta de manera desigual en las regiones más vulnerables del planeta y que, en el caso de República Dominicana, se manifiesta en la pérdida de ecosistemas, presión sobre los recursos hídricos, vulnerabilidad costera, expansión minera, urbanización desordenada y exclusión social, especialmente en territorios rurales y urbanos periféricos.

El encuentro forma parte del proyecto Más Derechos y cuenta con el respaldo de instituciones como Ciudad Alternativa, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), la fundación Friedrich Ebert Stiftung y el cofinanciamiento de la Unión Europea.

La jornada de dos días se desarrolló en el Jardín Botánico de Santiago. Incluyó conferencias magistrales, paneles temáticos y mesas de trabajo sobre cambio climático, gestión del territorio, justicia ambiental y soberanía ecológica.

En el segundo día, Jacqueline Laguardia Martínez, profesora del Instituto de Relaciones Internacionales de The University of the West Indies habló sobre “Cambio climático: Impactos humanos y respuestas urgentes”, en la cual expuso los principales desafíos ambientales y sociales que enfrentan los territorios caribeños ante el aumento de las desigualdades y los efectos del calentamiento global.

El programa incluyó un panel sobre “El Futuro del Territorio Dominicano: Agua, Minería y Asentamientos Humanos”, con Luis Carvajal, de la Academia de Ciencias y de la Comisión Ambiental de la UASD, y Michaela Izzo, junto con mesas de trabajo dedicadas a compartir experiencias de alianzas comunitarias y municipales frente al impacto climático.