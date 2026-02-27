Lo que esperan los dominicanos del discurso presidencial este 27 de febrero

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El 27 de febrero es una fecha emblemática para los dominicanos. Además de conmemorarse el Día de la Independencia Nacional, el presidente de la República presenta ante el país su discurso de rendición de cuentas, donde expone las metas alcanzadas y los planes a futuro.

Este año, en un sondeo realizado por el periódico HOY, ciudadanos expresaron qué esperan escuchar y cuáles temas entienden que deberían ocupar el centro del mensaje presidencial.

Para José Espíritu Santos, la prioridad es clara: “La economía es lo más preocupante. La delincuencia es algo con el que tenemos que vivir con eso, pero la economía es un tema principal que ya empezamos a sentirla, los precios están altos, el poder adquisitivo ha disminuido bastante”.

A su juicio, el mandatario “debería tratar ese tema, hay un estancamiento, se siente en el pueblo”.

Además, considera que el tránsito requiere atención urgente. “Otro tema principal que deben darle prioridad es el tránsito, deberían declarar una emergencia nacional. Eso es un caso total, la cantidad de accidentes”, detalló.

Por su parte, Yaneiri Grullón, estudiante de Educación Infantil, entiende que el empleo y la educación no pueden quedar fuera del discurso. Plantea mayores oportunidades laborales para los jóvenes y una educación de mejor calidad.

También incluiría “el costo de la vida y la seguridad social”.

Si tuviera la oportunidad de redactar el discurso presidencial, asegura que pondría el foco en “más ayuda para las personas vulnerables, que se creen más fuentes de ayudas sociales para las personas que no tienen cómo sustentarse”.