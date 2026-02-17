EE.UU. honra a sus presidentes: mensaje conmemorativo desde su embajada en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo destacó este lunes la importancia del Día de los Presidentes, también conocido en Estados Unidos como el Día de Washington, una fecha dedicada a honrar el liderazgo, la visión y el compromiso de quienes han marcado el rumbo histórico de esa nación.

A través de un mensaje conmemorativo, la sede diplomática resaltó y honró el liderazgo y el legado de quienes han contribuido a dar forma a la historia y al desarrollo del país norteamericano.

“Desde George Washington hasta Abraham Lincoln, recordamos que Estados Unidos siempre ha confiado en la fortaleza, el coraje y los principios y hoy 250 años después bajo la Administración Trump (@POTUS) seguimos comprometidos”, escribió.

“En el cumpleaños del presidente Washington, honramos su vida heroica — un recordatorio vivo de que ningún desafío es demasiado grande para la fortaleza del espíritu estadounidense” agregó.

Asimismo, señaló que 250 años después, “el presidente Donald Trump continúa su legado: prosperidad estadounidense, valentía inquebrantable y firme amor por la nación”.

Por qué se celebra el Día de los Presidentes

El tercer lunes de febrero se celebra el Día de los Presidentes (Presidents' Day). Este feriado se creó en 1885 para conmemorar el natalicio del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, nacido el 22 de febrero de 1732.

Pero desde el año 1971, durante este feriado se suele celebrar a todos los presidentes de EE. UU.

Ese día feriado aún conserva legalmente su nombre original, como Cumpleaños de Washington.

Cómo se celebra el Día de los Presidentes

En las escuelas se organizan eventos sobre los presidentes de Estados Unidos, en especial para celebrar el nacimiento y obra de George Washington. Cada estado lleva a cabo actividades especiales, discursos y desfiles.

Durante los días feriados federales las oficinas del Gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado están cerrados.