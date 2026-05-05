¡Evita el rechazo! La Embajada de EE. UU. lanza advertencia sobre el acta de nacimiento

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La Sección Consular de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana recordó a todos los solicitantes de visas de residencia (inmigrante) y de prometidos (tipo K) que la presentación de documentos originales es un requisito innegociable el día de su entrevista.

De acuerdo con las autoridades consulares, la falta de estos documentos no solo entorpece el flujo de trabajo en la sede, sino que recae directamente en la responsabilidad del solicitante, pudiendo resultar en la reprogramación de la cita y retrasos significativos en la obtención del visado.

Requisitos clave según la categoría

Para evitar contratiempos, la Embajada detalló las exigencias específicas para los distintos grupos de solicitantes:

Regla General: Todos los solicitantes (sin importar la categoría) deben presentar su acta de nacimiento original para validar su identidad.

Categorías IR5 y F4: Aquellos que soliciten como padres (IR5) o hermanos (F4) de un ciudadano estadounidense, deben portar obligatoriamente el acta de nacimiento original del peticionario. Esto es vital para demostrar legalmente el vínculo familiar.

Casos de Hijastros (IR5): Si un padre o madre es peticionado por un hijastro ciudadano estadounidense, se debe presentar el acta de matrimonio original que dio origen a dicha relación legal.

Consecuencias del olvido

La delegación diplomática fue enfática al señalar que la preparación previa es la única vía para un proceso exitoso. "No llevar todos los documentos civiles originales requeridos puede causar la reprogramación de la entrevista", advirtieron.

Se recomienda a los usuarios revisar sus carpetas de documentos con varios días de antelación para asegurar que cuentan con los originales y no solo con copias, garantizando así que su proceso avance sin interrupciones.