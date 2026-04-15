¿Existen medidas de seguridad que se deben tomar durante una bomba de aire frío?

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La formación de fenómenos conocidos técnicamente como bombogénesis o "ciclones bomba" ha puesto en alerta a las autoridades meteorológica.

Este fenómeno, caracterizado por una caída drástica de la presión atmosférica en menos de 24 horas, no solo genera vientos huracanados, sino que actúa como una "bomba de aire frío" que puede desplomar los termómetros a niveles peligrosos para la salud humana.

Las autoridades dominicanas subrayan que, a diferencia de los países del norte, nuestro mayor riesgo radica en las afecciones respiratorias agudas y la vulnerabilidad de las viviendas en zonas rurales.

Seguridad y Prevención

Debido a que muchas viviendas en el país no tienen calefacción integrada, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) advierte sobre prácticas peligrosas:

Uso de "Anafes" o Fogones: Está estrictamente prohibido introducir anafes de carbón o braseros dentro de las habitaciones para calentarse. El monóxido de carbono es un gas letal e inodoro que causa la muerte por asfixia en espacios cerrados.

Instalaciones Eléctricas: Evite sobrecargar los tomacorrientes con calentadores portátiles improvisados, una de las principales causas de incendios estructurales durante frentes fríos en el país.

Embarcaciones: Los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones en la Costa Atlántica (desde Montecristi hasta Samaná) deben permanecer en puerto.

Deportes Acuáticos: Se suspenden temporalmente las actividades de bañistas y deportes acuáticos en las zonas bajo alerta verde o amarilla debido a las corrientes de resaca generadas por el sistema frontal.