Expande su marca con lanzamiento de Godly Fragrances

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La actriz y productora dominicana Massiel Taveras continúa consolidando su marca personal y espiritual con la expansión de su firma Godly Beauty, al anunciar el lanzamiento de Godly Fragrances, una nueva división de perfumes inspirados en la fe cristiana y en pasajes bíblicos que exaltan el cuidado espiritual y la conexión con Dios.

Godly Beauty, línea de belleza y cuidado de la piel basada en versos de la Biblia, fue lanzada en enero del pasado año y actualmente se encuentra disponible en la plataforma Spring Bom Beauty. Este 2026, la marca da un paso significativo al incursionar en el universo de la perfumería con fragancias que, más allá del aroma, buscan transmitir un mensaje cristocéntrico y de profunda reflexión espiritual.

La fragancia premiere de Godly Fragrances está elaborada a base de flor de gardenia y aceite de frankincense (incienso), un componente aromático mencionado en textos bíblicos como uno de los aceites ofrecidos a Jesús en su nacimiento, dotando al perfume de un simbolismo sagrado y trascendental.

La pieza insignia de la colección lleva por nombre “Salmo 17:8 – Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas”, un versículo que Massiel describe como una alabanza profunda de gratitud que celebra el poder de la asignación divina sobre los elegidos y la importancia de mantener la pureza espiritual en una sociedad e industria que, muchas veces, invita a lo contrario.