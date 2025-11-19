Expertos analizan la importancia del español en la identidad del pueblo dominicano en UASD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la participación de reconocidos académicos y académicas nacionales e internacionales, la Escuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) celebra el VI Congreso Dominicano de Filosofía Santo Domingo 2025: “Pensar en español, apuesta por la identidad dominicana”.

El Congreso que inició 17 y cantúa hasta al 23 de noviembre, estará desarrollando un amplio programa, será inaugurado este jueves 20 del presente mes, a las 6:00 de la noche, en el Museo de la UASD, con la conferencia magistral “Situación e importancia de la filosofía en la lengua española en América y en España”, a cargo del filósofo Gustavo Bueno Sánchez, de la Fundación Gustavo Bueno (España).

El evento, que abarca mesas temáticas, conferencias magistrales y paneles especializados, ha sido cuidadosamente organizado con la finalidad de situar el quehacer filosófico en el centro de los debates actuales, esta vez bajo un lema que interpela la realidad nacional: “Pensar en español, apuesta por la identidad dominicana”.

En ese sentido, el presidente del Congreso, maestro Eulogio Silverio, explica que la elección del lema encuentra sustento no solo en el fundamento crítico de la identidad, sino también en la tradición filosófica de la lengua española, retomando ideas desarrolladas por el filósofo Gustavo Bueno Martínez sobre el papel constitutivo de la lengua como soporte de categorías, conceptos y modos de comprensión del mundo: pensar en español no significa limitarse a un registro lingüístico, sino reconocer la continuidad histórica de una gramática intelectual compartida.

En el caso dominicano —pondera Silverio— este énfasis reviste una importancia singular: “La lengua española es la lengua en la que aprendimos a llorar a nuestros muertos, a enamorarnos, a rezar a nuestros dioses, a celebrar y comprender nuestros chistes, a expresar nuestra solidaridad, a crear poesía, es la que configura nuestra cosmovisión, es la que nos hace sentir en casa.

“En un mundo sometido a dinámicas globalizadoras que tienden a erosionar nuestros anclajes culturales, asumir el español como lengua de pensamiento es, por tanto, una defensa activa de nuestra identidad como pueblo y de la soberanía cultural”, resalta Silverio.

Destaca, además, que este es un acontecimiento académico que, desde finales del siglo pasado, se ha consolidado como la cita más relevante del pensamiento filosófico en la República Dominicana y un referente en el ámbito hispanoamericano.

El director de la Escuela de Filosofía de la UASD, profesor Eulogio Silverio, enfatiza que la elección del lema del VI Congreso no se hizo de manera accidental ni fortuita, pues —a partir de la realidad dominicana del presente en marcha— debemos reivindicar el pensar en español como una forma de preservar la arista más importante de nuestra identidad como pueblo.

“La República Dominicana recibe hoy la presión constante de una migración haitiana sin control, que llega a nuestra nación con la vocación de seguir siendo haitianos, y ninguna nación política puede permitir que se le forme otra nación dentro de su territorio sin correr el riesgo de desaparecer. La República Dominicana, como nación política, surge porque nuestros padres fundadores tuvieron la determinación de luchar para conseguir para sí y para sus hijos un territorio donde pudieran comerciar y vivir en paz con otros pueblos hermanos. Lo que significa que las naciones, como productos históricos, también desaparecen cuando sus hombres y mujeres pierden la vocación de defender el espacio que recibieron como herencia de sus mayores. Este Congreso es un llamado al pueblo dominicano para que entienda que nuestro norte debe ser el fortalecimiento de nuestros lazos históricos con los más de 600 millones de hispanohablantes que existen en el mundo; que debemos dejar de jugar al humanitarismo laxo que pretende que la República Dominicana cargue con los problemas de un vecino que compite y ha competido con nosotros por el mismo espacio vital. Un vecino que nunca se ha logrado organizar para resolver sus problemas, que ha vivido de la lástima internacional y de hacerse la víctima. Los dominicanos somos y hemos sido un pueblo solidario, pero esta solidaridad, no puede llevarnos a dejar sin comida, medicina y educación a nuestros propios hijos para dárselas a los hijos de un vecino que también es pobre, aunque sea nuestro propio hermano. Ese tipo de solidaridad no encuentra sustento ni en los santos evangelios”.

Considera que apostar a pensar en español es apostar por la supervivencia cultural y política de la nación dominicana. “De ahí el alcance de este Congreso, ya que es un esfuerzo filosófico concebido para formar una conciencia crítica capaz de sostener la continuidad histórica del pueblo dominicano y su proyección hacia el porvenir”.

Silverio indica que, ante estas amenazas, el VI Congreso Dominicano de Filosofía se erige como un espacio donde la reflexión académica se asocia con la responsabilidad histórica. Pensar en español, en este momento histórico, constituye nuestra mejor apuesta, pues ello pondría un freno a las pretensiones de los imperios del presente que controlan los organismos internacionales, los cuales pretenden ser portadores de la verdad última de las cosas y nos ven como receptores pasivos de sus desvaríos.

En ese aspecto, agradece la extraordinaria acogida de la comunidad universitaria desde la convocatoria inicial, con equipos multidisciplinarios integrados por docentes de las Escuelas de Filosofía, Letras, Historia y Antropología, Comunicación Social y Psicología, asumiendo roles clave en la organización.

Programa y Clausura

El programa, a desarrollarse entre el 20 y el 23 de noviembre, se distingue por la amplitud y profundidad de sus conferencias magistrales, que abordan desde los interrogantes civilizatorios de nuestro tiempo hasta las expresiones más íntimas de la identidad cultural.

Temas como Un mundo en transformación: ¿Volvemos al feudalismo? del Dr. Francisco Javier Caballero Harriet y Nietzsche y la posverdad del Dr. José Ignacio Galparsoro introducen una reflexión crítica sobre las mutaciones políticas y epistemológicas contemporáneas.

A ellas se suman análisis de gran calado cultural, entre ellos El idioma español y el idioma portugués como cifra de la identidad supranacional iberoamericana del Dr. Jaime de Vicente Núñez, los dominicanos: mentalidad y carácter del Dr. Alejandro Arvelo Polanco, Karl Marx: Crítica y trascendencia del Dr. Rafael Morla, y El español como lengua de pensamiento a uno y otro lado del Atlántico del Dr. Eduardo Gutiérrez Gutiérrez.

Esta riqueza se amplía con estudios sobre la dominicanidad —como Visiones cruzadas: lo dominicano y la dominicanidad vistas desde dentro y desde fuera de la Dra. Ramona Hernández— y con investigaciones de marcada sensibilidad ética y social, entre ellas Valores morales en los individuos en situación de pobreza extrema de M. A. Eulogio Silverio y El sistema del materialismo filosófico de Gustavo Bueno del Dr. Marcelino Suárez Ardura.

El programa incorpora, además, reflexiones de alto rigor filosófico como La naturaleza y el hombre en Spinoza de la Dra. Elsa Saint-Amand Vallejo, La condición humana en la obra de Andrés L. Mateo del Dr. Gerardo Roa Ogando y La identidad desde la perspectiva sartreana de Lusitania Martínez, junto con miradas críticas de actualidad como Feminismo administrado de Sharon Calderón Gordo y la conferencia Santo Domingo: cuna del pensamiento crítico y de la filosofía en América del Dr. Julio Minaya.

En conjunto, estas ponencias configuran un escenario intelectual diverso y vigoroso, reafirmando el compromiso del Congreso con el pensamiento filosófico de carácter universal y con las raíces culturales del mundo hispano.