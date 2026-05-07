Expertos en seguridad vial se reúnen en TRAFICORD 2026 para mejorar las carreteras de RD

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La tercera edición de la conferencia Señalización y Seguridad Vial 2026 (TRAFICORD), que se celebrará el próximo 26 de mayo, analizará los retos de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la cual centraliza todas las regulaciones del sector, en particular la señalización vial que establece estándares técnicos para la señalización horizontal y vertical.

Bajo el lema "Métodos, Normativas y Regulaciones", el espacio busca ser una plataforma crítica para transformar la movilidad en República Dominicana, país que registra promedios alarmantes de más de 3,000 muertes anuales por siniestros viales.

“El conocimiento de buenas prácticas y la puesta en valor de las tendencias actuales en el mercado internacional nos permiten hacer una planificación de las mejores alternativas para implementar en la red vial de nuestro país”, sostuvo Alfonso Caonabo Estrella, CEO de Caonabo Estrella Pérez & Asociados, organizador del evento.

Alfonso Caonabo Estrella

El evento analizará cómo la falta de señalización adecuada y el incumplimiento de las normas técnicas agravan la inseguridad vial. El objetivo es mitigar estos factores mediante la capacitación profesional y el uso de tecnología de vanguardia, alineándose con las recientes reformas para endurecer las penas y digitalizar los servicios de tránsito, tales como la Ley 45-25, orientada a optimizar la gestión de recursos en el sector transporte.

“La seguridad vial moderna depende cada vez más de la capacidad de las carreteras para comunicar información de manera clara, visible y oportuna a todos los usuarios de la vía, especialmente durante la noche y en condiciones climáticas adversas”, señaló Salvador Morales expositor y consultor de la empresa 3M.

Este evento está respaldado por instituciones y empresas líderes en el sector como la Asociación Nacional de Profesionales del Asfalto (ANPRAS), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), RD VIAL, 3M, TERMOPIN, y Road Steel, entre otros patrocinadores comprometidos con la visión de un país con carreteras seguras.

Sobre TRAFICORD:

Evento líder en formación y actualización sobre seguridad vial en la región, diseñado para conectar a tomadores de decisiones, ingenieros y autoridades con las mejores prácticas y tecnologías disponibles a nivel global