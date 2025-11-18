Exposición “El Arte del Vestir Histórico”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El centro cultural Quinta Dominica es el escenario de una propuesta única que hermana arte, historia y moda: “El Arte del Vestir Histórico”, una exposición organizada por el colectivo CustomArts RD, integrado por diseñadores, artistas plásticos, fotógrafos y artesanos egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

CustomArts RD es un proyecto educativo que tiene como propósito dar a conocer el desarrollo del vestuario histórico desde el Imperio Egipcio hasta los inicios del siglo XX, conectando el diseño con la historia, la estética y la creación artística. La muestra, que está abierta al público desde el 14 al 28 de este mes, es una iniciativa dirigida por la maestra Ana María Cordero Aquino.

“El Arte del Vestir Histórico” nace desde las aulas de la UASD con el objetivo de generar un campo ocupacional para los egresados de la Escuela de Diseño Industrial y Modas, vinculándolos con la industria del cine, el turismo, los espectáculos públicos y la sociedad.

“El Arte del Vestir Histórico” es una muestra que busca mostrar al público la evolución del vestuario imperial y, al mismo tiempo, resaltar la destreza, ejecución y capacidad creativa de nuestros egresados. Es una manera de elevar la carrera de Diseño Industrial y Modas y posicionar a nuestro país a otro nivel”, expresó la maestra Ana María Cordero Aquino, presidenta del colectivo.

Se trata de una presentación museográfica de la evolución del vestuario, con trajes, pinturas coloniales y performances que recrean épocas y estilos con rigurosidad artística. Entre los aspectos más notables se destacan los detalles decorativos de las pieza, la fidelidad al momento histórico y la reinterpretación creativa de los diseñadores.