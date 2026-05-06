Fabricando Sueños: adolescentes de Dajabón se gradúan en proyecto que reduce embarazos tempranos en RD

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«Durante este camino hemos aprendido sobre nuestros derechos, salud, autoestima y proyectos de vida, con el objetivo de prevenir situaciones que limiten nuestro futuro, como el embarazo adolescente y las uniones tempranas. Hemos aprendido a construir nuestros sueños y metas, a cuidar nuestra salud mental, a manejar nuestras emociones, tomar decisiones responsables y la importancia de planificar nuestro futuro», afirmó Jhosmairy García, una chica de 12 años que se suma al centenar de niñas, niños y adolescentes (NNA) de la provincia de Dajabón que celebraron su graduación de la iniciativa Fabricando Sueños.

Este programa, liderado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y con el cofinanciamiento de la Unión Europea, busca empoderar a la niñez y adolescencia frente a prácticas nocivas como el embarazo adolescente, las uniones tempranas y la violencia de género.

Gracias al impulso de iniciativas como Fabricando Sueños del Fondo de Población de ONU, se han registrado avances alentadores en la prevención del embarazo adolescente. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) durante 2025, el país evidenció una reducción del 7.65 % en comparación con 2024. Solo en el cuarto trimestre del año se reportaron 4,520 casos, lo que representa una disminución del 4.50 % respecto al mismo período del año anterior. No obstante, el desafío persiste: del total de 16,481 embarazos en adolescentes registrados en 2025, el 5.01 % (826 casos) correspondió a niñas menores de 15 años.

En el contexto local, aunque la provincia de Dajabón también ha logrado una significativa disminución de aproximadamente 43% en los embarazos adolescentes entre 2019 y 2025, se mantiene todavía como una de las demarcaciones con alta incidencia en la actualidad. Al registrar una tasa de 24.59 % y 151 casos solo en 2025, este dato evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y protección en este grupo etario, conforme al marco legal que prohíbe las uniones tempranas.

En este sentido, Carol Canales, coordinadora del proyecto Salud y Vida Segura, destacó que la presencia de iniciativas como «Fabricando Sueños» es una pieza clave para transformar esta realidad fronteriza. «Esta graduación representa un avance personal para cada participante y un paso crucial para garantizar el respeto de sus derechos y el de sus pares. Cuando una persona adolescente fortalece su autoestima, aprende a relacionarse desde el respeto, y descubre que puede soñar en grande, toda la comunidad avanza». afirmó Canales.

Casiano Lora, representante de la gobernación provincial, dirigió unas palabras de motivación a los niños, niñas y adolescentes presentes, destacando la importancia de perseguir sus sueños como motor para convertirse en ciudadanos que sirvan con orgullo al país.

Formación integral para la vida

Con el acompañamiento semanal del equipo de mentoría, las y los participantes de los clubes Fabricando Sueños y Team Chicos en Dajabón se capacitaron en cuatro pilares: la planificación de su proyecto de vida, la prevención de embarazos y uniones tempranas mediante decisiones responsables, el fomento de relaciones equitativas para erradicar la violencia de género, y el desarrollo de habilidades socioemocionales como la autoestima y la resiliencia.

El director de la Fundación de Intercambio Cultural entre los Pueblos del Caribe (FUNCAR), Arcadio Sosa, resaltó el profundo impacto del programa Fabricando Sueños en la formación de los nuevos egresados. Durante su intervención, subrayó que más allá del aprendizaje técnico, los jóvenes «aprendieron que cada latido cuenta, que cada persona tiene dignidad desde el primer instante, y que tienen manos para cuidar, voz para defender y corazón para amar».

Asimismo, Madelin Vialet, coordinadora nacional de Fabricando Sueños, del UNFPA, presentó los hitos alcanzados durante la implementación, resaltando los mecanismos de seguimiento y el impacto positivo en el tejido social de Dajabón. «El 92.3% de las adolescentes reconoce que un embarazo a destiempo alteraría profundamente su proyecto de vida. Este no es solo un dato; es una señal de conciencia, de autonomía y de capacidad de decisión. Hoy, el 100% de las adolescentes tiene un plan claro de vida, enfocado en metas educativas y laborales».

Testimonios de impacto

La ceremonia, cargada de emotividad, incluyó palabras de las y los protagonistas, quienes compartieron cómo el proyecto amplió su perspectiva de futuro

Diana Galván, graduanda de esta cohorte, expresó que «el club de chicas Fabricando Sueños es un lugar seguro, donde tenemos confianza, podemos compartir, y nos motiva a seguir hacia adelante con nuestro futuro».

Jadiel Báez, egresado de Team Chicos, compartió que el club le cambió la vida, al brindarle mayor libertad para comunicarse con su familia, además de que le enseñó sobre el valor del respeto hacia las demás personas, así como a identificar el acoso como una forma de violencia y cómo prevenirlo.

«En los clubes encontramos más que talleres; encontramos apoyo, confianza y personas que creyeron en nosotros», afirmó Jhosmairy García, con gran convicción.

El evento concluyó con la entrega simbólica de certificados, acreditando a cada graduanda y graduando de los Clubes de Chicas Fabricando Sueños y Team Chicos no solo por el cierre de su ciclo formativo, sino como el nacimiento de nuevos líderes y lideresas equipadas con las herramientas necesarias para ser agentes de cambio y promotoras de la igualdad en sus respectivas comunidades.

Más sobre Fabricando Sueños

Fabricando Sueños es una iniciativa del Fondo de Población de la ONU en República Dominicana que reconoce a niñas, niños y adolescentes como agentes de cambio. Mediante la creación de espacios seguros en sus comunidades, los y las participantes aprenden a prevenir embarazos y uniones tempranas, fortalecer su identidad y autoestima, asumirse como sujetos/as de derechos, e identificar y denunciar la violencia basada en género.

A la fecha, los clubes de «Fabricando Sueños» han transformado la vida de más de 700 adolescentes en todo el país, proyectando una expansión continua hacia las comunidades que presentan mayores desafíos en materia de protección y salud, para que cada niña, niño y adolescente tenga acceso a un espacio seguro y enriquecedor, donde puedan aprender, crecer y alcanzar su máximo potencial.

Acerca de la protección civil y la ayuda humanitaria de la UE

La Unión Europea y sus Estados miembros se encuentran entre los principales donantes de ayuda humanitaria del mundo. La asistencia de socorro es una expresión de la solidaridad europea con las personas necesitadas en todo el mundo. Su objetivo es salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento humano y salvaguardar la integridad y la dignidad humana de las poblaciones afectadas por catástrofes y crisis provocadas por el ser humano. A través de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europea de la Comisión Europea, la Unión Europea ayuda cada año a millones de víctimas de conflictos y catástrofes. La Unión Europea, con sede en Bruselas y una red mundial de oficinas locales, presta ayuda a las personas más vulnerables sobre la base de necesidades humanitarias.