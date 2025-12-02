¿Falda+Pantalón, te anotas?

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

La moda del año 2000 está de vuelta, y si hablamos de estética de principio de siglo, no hay duda de que la combinación que apuesta por llevar una falda sobre los pantalones es una de esas tendencias que no deja indiferente a nadie.

Sin embargo, desde las pasarelas hasta las calles, esta fusión de prendas que se denomina ‘Skant’, no solo es capaz de ofrecer una nueva forma de expresión a todo el que la porte, sino que además desafía las normas estéticas convencionales gracias a su originalidad y versatilidad.

Para llevar esta tendencia con éxito hay modelos de faldas puntuales. El director creativo de Fendi lo tiene claro: las faldas tableadas son las estrellas de esta tendencia. No obstante, hemos visto una amplia variedad de alternativas: desde faldas cortas a largas o midi, todas ellas en un abultado abanico de tejidos.

El origen de la tendencia ‘skant’

Aunque muchos creen que esta tendencia tiene sus raíces en las estrellas adolescentes de los 2000, como Ashley Tisdale o Miley Cyrus, su origen se remonta a culturas milenarias de Oriente Medio, África y Asia, donde los hombres llevaban faldas o túnicas sobre los pantalones como parte de su vestimenta tradicional. Por ejemplo, en países como Nigeria, Ghana y Senegal, el Boubou es la vestimenta tradicional, una larga túnica que se usa sobre pantalones largos. En India, los hombres suelen optar por el Dhoti, similar a una falda larga que se ata a la cintura y se lleva con pantalones largos. Este es solo otro ejemplo de la conexión entre la moda y la cultura.

En la actualidad, la hemos visto sin embargo en contextos muy distintos, esta moda está consiguiendo difusión masiva que ha tenido en plataformas como TikTok, de la mano de diversos creadores de contenido de moda.