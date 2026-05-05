Fashion Freak Fest presenta nueva edición de “Maison Caribe”

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Fashion Freak Fest anuncia su nueva edición con un video teaser bajo el concepto “Maison Caribe”, una propuesta creativa que redefine la moda desde una perspectiva caribeña contemporánea, fusionando identidad, sofisticación y cultura en una experiencia única.

El evento se realizará los días viernes 3 y sábado 4 de julio en el Hotel Embassy Suites by Hilton Santo Domingo. Inspirado en la idea de una maison, como casa creativa y espacio de expresión, este concepto celebra el Caribe como epicentro de estilo, donde la tradición, el arte y la innovación convergen para dar vida a una narrativa estética auténtica y vanguardista.

El Caribe no es un destino, es una identidad que se viste, así “Maison Caribe” y su lema “Wear the Island” marca un nuevo capítulo en la evolución del evento, consolidándolo como una plataforma que impulsa la creatividad local y proyecta el talento hacia audiencias internacionales. Esta visión busca no solo destacar la estética, sino también promover una identidad fuerte, diversa y en constante transformación.

Fashion Freak Fest es un evento que reúne moda, belleza y estilo de vida en un mismo espacio.