FEDOCÁMARAS celebra IX Congreso Nacional y reconoce a Víctor “Ito” Bisonó

El congreso, presidido por Manuel Aníbal García Núñez, reafirmó la visión de un sistema cameral unido, innovador y orientado al fortalecimiento del clima de negocios en todas las provincias del país.

La foto con todos los participantes en el IX Congreso Nacional de Fedocamaras.

RAFAEL SANTOS
RAFAEL SANTOS

Punta Cana, La Altagracia. – La Federación Dominicana de Cámaras de Comercio y Producción (FEDOCÁMARAS) celebró con éxito su IX Congreso Nacional, un encuentro que reunió a presidentes, directivos y colaboradores de las 32 cámaras del país para abordar temas clave relacionados con la modernización institucional, la competitividad y el desarrollo empresarial de la República Dominicana.

El congreso, presidido por Manuel Aníbal García Núñez, reafirmó la visión de un sistema cameral unido, innovador y orientado al fortalecimiento del clima de negocios en todas las provincias del país.

En su discurso inaugural, García Núñez destacó el valor de la diversidad territorial del sistema cameral como una fortaleza que se potencia cuando se articula con una visión conjunta:

Manuel Anibal Garcia Nuñez, presidente de Fedocamaras.

Los participantes se integraron en jornadas de trabajo que incluyeron conferencias sobre fidelización de clientes, liderazgo con propósito, uso estratégico de datos, innovación, facturación electrónica y estrategias comerciales, todas dirigidas a fortalecer las capacidades de las cámaras y del sector empresarial.

Durante el congreso, FEDOCÁMARAS presentó los avances en la implementación de Fedocámaras Digital, plataforma que impulsa un Registro Mercantil más ágil, moderno y accesible para usuarios en todo el país.

Este documento, de carácter técnico e institucional, será presentado al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) para los fines correspondientes, fortaleciendo así la calidad y coherencia del servicio.

Visita del ministro Víctor “Ito” Bisonó y reconocimiento especial

El evento contó con la presencia del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor –Ito– Bisonó, quien resaltó que la modernización del Registro Mercantil representa:

“Un salto institucional que coloca al país en una ruta más ordenada, coherente y orientada a brindar un servicio más eficiente a los emprendedores y empresas”.

El ministro también destacó los avances logrados en más de 15 cámaras de comercio que han sido modernizadas gracias al trabajo coordinado entre el MICM y FEDOCÁMARAS, así como el desarrollo de un protocolo nacional orientado a estandarizar procesos y fortalecer la confianza del sector empresarial.

Tras recibir la distinción, el ministro expresó su agradecimiento y valoró el trabajo conjunto realizado entre las entidades públicas y el sector empresarial para seguir fortaleciendo el clima de inversión y el desarrollo productivo del país.

