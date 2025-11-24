Fedomu y LMD debaten futuro del desarrollo sostenible

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

S La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Liga Municipal Dominicana (LMD) celebraron la Asamblea General de Municipios 2025, que reunió a todos los alcaldes y alcaldesas del país, esta edición tuvo como tema central el "Desarrollo Territorial Sostenible e Inclusivo".

Este encuentro municipal que se organiza anualmente, fue encabezado por el presidente de la LMD, Víctor D'Aza, y el presidente de Fedomu, Nelson Núñez.

Asimismo, estuvieron presentes altos funcionarios, como la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dharuelly D´Aza; el coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascensión; el director de Infotep, Rafael Santos; junto a diversos invitados internacionales expertos en materia de desarrollo territorial.

El presidente de la LMD, Víctor D´Aza, afirmó en esta Asamblea General de Municipios que “vamos a continuar con el trabajo de diálogo y definición sobre qué avances requiere la municipalidad en el próximo año y con ello, seguiremos contribuyendo firmemente a la meta fijada por el presidente Luis Abinader para que la gente viva mejor ahí donde desarrolla su cotidianidad, esto es, en cada municipio y distrito municipal del país”.

Asimismo, Nelson Núñez, presidente de Fedomu, señaló que “la municipalidad ha avanzado mucho en los últimos años, y las autoridades locales demuestran cada día su compromiso por continuar realizando gestiones municipales exitosas en beneficio de sus comunidades; y para ello esta Asamblea planteó nuevos retos y aprendizajes”.

Durante la celebración de esta asamblea que se llevó a cabo desde el jueves 20 de noviembre hasta el sábado 22, se presentaron ponencias y se llevarán a cabo diálogos sobre temas clave para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, con el desarrollo sostenible e inclusivo de nuestros territorios como eje principal.

Para ello, se contó con la participación de autoridades nacionales e internacionales, así como de especialistas del sector.

Asimismo, este encuentro sirvió como marco para la celebración de la asamblea presupuestaria de la Liga Municipal Dominicana en la que se dio la aprobación del presupuesto 2026 de esta institución.

Junto a ello, se firmaron acuerdos significativos para la municipalidad con diversas instituciones, como el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI). También se suscribió un convenio entre la LMD y las entidades asociativas municipales con el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), que beneficiará a cientos de trabajadores del ámbito municipal.

El evento concluyó con una ceremonia de reconocimiento a los fundadores de FEDOMU, q propósito de los 25 años de su creación.