FENCOOP realiza seminario sobre regulación y antilavado en el sector cooperativo

La Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENCOOP) realizó un encuentro técnico en el que abordó los principales desafíos de regulación y antilavado que enfrenta el sector cooperativo, reuniendo a oficiales de cumplimiento, gerentes y representantes de órganos de dirección del sector cooperativo, para actualizar sus capacidades frente a los estándares internacionales.

En el seminario, titulado Cumplimiento Cooperativo 360°: Preparándonos para la Evaluación GAFILAT 2027, se expusieron los principales retos sobre la evaluación nacional de riesgos, el régimen sancionador y los modelos de supervisión cooperativa, en línea con las exigencias internacionales de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Asimismo, el seminario, realizado con el apoyo del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), tiene como objetivo servir de preparación temprana para las cooperativas para la evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en 2027. Se trata de un organismo regional encargado de evaluar y supervisar las políticas de los países para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Las exposiciones estuvieron a cargo de Robert Mustafá, especialista en prevención de lavado de activos; Juan Carlos Medrano, experto en regulación financiera y derecho sancionador; y Katia Morales, encargada del departamento de Cumplimiento del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), quienes compartieron herramientas prácticas para fortalecer los sistemas de antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en el sector.

El presidente de FENCOOP, Diego Peralta, resaltó que “el cooperativismo dominicano está comprometido con la integridad, la transparencia y el cumplimiento. Prepararnos para GAFILAT 2027 es una oportunidad para demostrar la madurez del sector y enviar un mensaje claro de confianza a los organismos internacionales y a la ciudadanía sobre el nivel de cumplimiento, seguridad y confianza del cooperativismo dominicano”.

En esa dirección, reafirmó el compromiso de FENCOOP con la formación continua y el fortalecimiento de la gobernanza cooperativa, como pilares esenciales para un sector más robusto, seguro y alineado con los estándares globales.

Sobre FENCOOP

La Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Afines, Inc. (FENCOOP) es una entidad que representa, integra y fortalece los intereses de las cooperativas de ahorro y crédito. Además, promueve la educación de los socios a través de sus cooperativas afiliadas y asiste en el proceso de desarrollo de competencias de liderazgo social para los órganos de gobierno.