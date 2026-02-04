FINMIESP rinde homenaje a Manuel Rodríguez Maire

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Fundación de la Inmigración Española en la República Dominicana, Inc. (FINMIESP) otorgó un alto reconocimiento a don Manuel Rodríguez Maire, como el inmigrante español más longevo en el país y un referente excepcional de entrega y valores para ambas naciones.

El acto de distinción tuvo lugar en diciembre pasado en la residencia de la familia Rodríguez Álvarez, donde Josefina Álvarez y su hija, María Rodríguez, recibieron a la comitiva de la fundación.

Los presentes convirtieron el encuentro en el espacio de gratitud y celebración por la vida de Don Manuel, quien afirmaron “ha sido testigo y protagonista de la historia de la inmigración española en tierra dominicana”.

Entrega de La placa

El acto de entrega estuvo encabezado por los principales directivos de FINMIESP, entre estos, su presidente, José Vitienes; la vicepresidenta, Elena Viyella de Paliza, y el primer vocal, Manuel García Arévalo, siendo el secretario de la fundación, Juan Ramos, quien tuvo el honor de entregarle formalmente la placa a don Manuel Rodríguez Maire, cuya inscripción resalta sus méritos.

El homenaje contó con la asistencia de figuras prominentes de la sociedad y el empresariado dominicano, destacándose la presencia del empresario Pepín Corripio y su esposa, Ana María, quienes acompañaron a los familiares en el emotivo reconocimiento a la trayectoria de “un amigo entrañable”.

Estuvo además en el acto la embajadora de España en la República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos, quien extendió sus felicitaciones a don Manuel, resaltando la diplomática, la importancia de mantener vivos los vínculos que fortalecen la hermandad entre España y la República Dominicana a través de sus ciudadanos más destacados.

La FINMIESP

La Fundación de la Inmigración Española en la República Dominicana (FINMIESP) tiene la misión de preservar, investigar y enaltecer el legado de los inmigrantes españoles en el país, reconociendo el impacto positivo que su cultura, trabajo y valores han tenido en el desarrollo de la sociedad dominicana.