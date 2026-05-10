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Palmas, sol y arena

Forbes incluye a Canto de la Playa en la Isla Saona entre las 50 mejores playas del planeta

Forbes reconoció a Canto de la Playa, en Saona, República Dominicana, como una de las 50 mejores playas del mundo y Top 5 de Norteamérica, destacando su arena blanca, aguas cristalinas y entorno natural protegido

República Dominicana brilla en Forbes con Canto de la Playa

República Dominicana brilla en Forbes con Canto de la Playa"

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La revista Forbes incluyó a la República Dominicana en su prestigioso listado de las 50 mejores playas del mundo para 2026, destacando a Canto de la Playa, ubicada en la isla Saona, como uno de los destinos más paradisíacos del Caribe.

El ranking, elaborado por más de 1,000 expertos internacionales en viajes, posiciona a esta playa dentro del Top 5 de Norteamérica, junto a reconocidos destinos de México, Anguila, Antigua y Barbuda, y Turks & Caicos.

Forbes incluye a Canto de la Playa entre las 50 mejores playas del planeta

Forbes incluye a Canto de la Playa entre las 50 mejores playas del planeta

Forbes resalta la arena blanca, aguas cristalinas y ambiente natural protegido de Canto de la Playa, que forma parte del Parque Nacional Cotubanamá. Su baja densidad de visitantes y el entorno virgen la convierten en un atractivo único para quienes buscan experiencias auténticas y sostenibles.

La publicación subraya que este reconocimiento no solo reafirma la belleza natural de la República Dominicana, sino también la importancia de preservar sus áreas protegidas para garantizar un turismo responsable.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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