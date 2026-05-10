Forbes incluye a Canto de la Playa en la Isla Saona entre las 50 mejores playas del planeta

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La revista Forbes incluyó a la República Dominicana en su prestigioso listado de las 50 mejores playas del mundo para 2026, destacando a Canto de la Playa, ubicada en la isla Saona, como uno de los destinos más paradisíacos del Caribe.

El ranking, elaborado por más de 1,000 expertos internacionales en viajes, posiciona a esta playa dentro del Top 5 de Norteamérica, junto a reconocidos destinos de México, Anguila, Antigua y Barbuda, y Turks & Caicos.

Forbes incluye a Canto de la Playa entre las 50 mejores playas del planeta

Forbes resalta la arena blanca, aguas cristalinas y ambiente natural protegido de Canto de la Playa, que forma parte del Parque Nacional Cotubanamá. Su baja densidad de visitantes y el entorno virgen la convierten en un atractivo único para quienes buscan experiencias auténticas y sostenibles.

La publicación subraya que este reconocimiento no solo reafirma la belleza natural de la República Dominicana, sino también la importancia de preservar sus áreas protegidas para garantizar un turismo responsable.