Formación en fitoterapia científica

El Grupo Gran Escuela Ajo y Cebolla de Salud y Medicinas Naturales de la República Dominicana (GGEACE-RD-INC) inició el curso-taller “Certificado en Fitoterapia Científica, Nivel 1”, dirigido por el doctor Arcenio Estévez.

Este entrenamiento comenzó en el mes de octubre y se extenderá hasta el 23 de noviembre de 2025, abordando temas relacionados con la medicina natural y la fitoterapia científica. Para el año 2026, se ofrecerán niveles enfocados en el herbario medicinal y las fitoterapias internacionales.