Foro en UASD analiza la seguridad ciudadana y los retos de la violencia en RD

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La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) acogió este martes el foro Crimen, Seguridad y Violencia, un espacio de reflexión que reunió a autoridades, académicos, investigadores y representantes de medios de comunicación, con el objetivo de examinar los principales retos en materia de seguridad ciudadana en la República Dominicana.

La actividad fue encabezada por el rector Editrudis Beltrán Crisóstomo, junto al director de Listín Diario, Miguel Franjul, y la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, en un encuentro celebrado en el Aula Magna de la academia, con la asistencia de estudiantes, docentes y público en general.

Durante su intervención, Beltrán Crisóstomo afirmó que la universidad “abre una vez más sus puertas al diálogo, al debate y a la construcción del pensamiento crítico”, al tiempo que reiteró el compromiso institucional con la promoción de una cultura de paz, la justicia social, la equidad de género y el respeto a los derechos humanos.

El rector destacó que este foro, organizado en conjunto con Listín Diario y las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, así como de Ciencias Económicas y Sociales, consolida el papel de la academia como espacio idóneo para el análisis profundo de las problemáticas nacionales y refuerza su respaldo a la libertad de prensa.

En el marco del encuentro, se recordó el 54 aniversario de la muerte de la estudiante Sagrario Ercira Díaz, ocurrida el 4 de abril de 1972 en medio de hechos violentos en el campus universitario. Según expresó el rector, este hecho reafirma el compromiso de la institución de transformar el dolor en propuestas orientadas a la solución de los conflictos sociales.

Beltrán Crisóstomo también resaltó el papel de la UASD en la formación de profesionales en áreas clave como Ciencias Políticas, Ciencias Sociales y Trabajo Social, así como el fortalecimiento de su presencia a nivel nacional, con el respaldo del presidente Luis Abinader Corona.

Indicó que, a través de sus institutos de Psicología, Género y Familia, Criminología y Criminalística, y del Observatorio de Políticas Públicas, la academia impulsa investigaciones dirigidas a enfrentar la criminalidad. Entre estas, mencionó proyectos sometidos al Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT) 2026, enfocados en dinámicas delictivas, políticas penales y el uso de tecnología para la prevención de robos en el Gran Santo Domingo.

Asimismo, destacó la oferta de posgrado vinculada a la seguridad, como la maestría en Auditoría y Seguridad Informática, orientada al combate del cibercrimen, así como diplomados en violencia de género y medicina forense.

El rector concluyó reiterando el compromiso de la UASD de seguir siendo un espacio plural para la libre difusión de ideas, en procura de aportar a la construcción de una sociedad dominicana más segura, justa y próspera.

Por su parte, el director de Listín Diario, Miguel Franjul, valoró la realización del foro como una iniciativa necesaria para fomentar el análisis colectivo sobre la criminalidad y la violencia, destacando la importancia de articular esfuerzos entre la academia, los medios de comunicación y las instituciones del Estado.

Franjul explicó que este espacio surge con el propósito de convocar a los principales actores vinculados a la seguridad ciudadana, a fin de generar propuestas que permitan fortalecer las políticas públicas y consolidar los avances en la reducción de la criminalidad.

“Este foro no debe ser un evento aislado, sino el inicio de un compromiso firme con la seguridad, la justicia y la convivencia pacífica”, expresó.

En tanto, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ofreció la conferencia magistral titulada “Anatomía del crimen y la violencia en la República Dominicana: radiografía para una transformación necesaria”, en la que presentó un análisis integral de las dinámicas delictivas en el país.

La magistrada señaló que la seguridad ciudadana debe ser abordada como un eje transversal del desarrollo, y no únicamente desde un enfoque punitivo. Reveló que durante el año 2025 el Ministerio Público recibió más de 273,000 casos, destacando la alta incidencia de conflictos sociales, violencia intrafamiliar y delitos asociados a dinámicas estructurales.

Advirtió que más del 80 % de las personas involucradas en hechos violentos son menores de 35 años, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la prevención desde la educación, la familia y la sociedad.

Asimismo, enfatizó la importancia de analizar los mercados criminales, el impacto del narcotráfico y el microtráfico, así como promover un pacto de Estado contra la violencia y la criminalidad.

El foro incluyó paneles temáticos con la participación de destacados especialistas, entre ellos el doctor Frank Cáceres, experto en análisis de seguridad y conducta social; el doctor Leopoldo Díaz, académico e investigador en temas sociales; la doctora Mirna Jiménez, especialista en políticas públicas y derechos, y el jurista Jottin Cury.

Durante sus intervenciones, los panelistas abordaron la seguridad desde una perspectiva multidisciplinaria, analizando factores como la percepción ciudadana, la desigualdad social, la institucionalidad democrática y la necesidad de fortalecer políticas públicas orientadas a la prevención y la convivencia pacífica.

Los expertos coincidieron en la importancia de promover una cultura de mediación de conflictos, fortalecer el sistema educativo en valores ciudadanos y articular respuestas integrales que trasciendan el enfoque tradicional de la persecución penal.

Con esta iniciativa, la UASD y Listín Diario reafirman su compromiso con la promoción del pensamiento crítico, el fortalecimiento institucional y la construcción de propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible y a la paz social en la República Dominicana.