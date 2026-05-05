Fortaleciendo el futuro: ASOFER impulsa la formación técnica en energías limpias

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La Asociación para el Fomento de las Energías Renovables en República Dominacana (ASOFER ), continúa afianzando su liderazgo en el desarrollo del sector de energías renovables con el lanzamiento de nuevos programas de formación técnica especializada, en alianza con el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), la Asociación Nacional de Empresas Industriales Herrera (ANEIH) y Centro de Innovación y Capacitación Profesional (CAPEX).

La iniciativa contempla capacitaciones certificadas orientadas a áreas claves para la seguridad y profesionalización del sector, entre ellas Trabajo en Altura y Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos programas han sido diseñados para fortalecer las competencias técnicas del personal, elevar los estándares operativos y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes en las empresas vinculadas al ecosistema renovable.

Las jornadas formativas, dirigidas a miembros de las instituciones aliadas, responden a la creciente demanda de talento calificado en un contexto de acelerada expansión de proyectos de energía solar, eólica y otras fuentes limpias en el país.

“Desde ASOFER entendemos que el crecimiento sostenible del sector no depende únicamente de nuevas inversiones e infraestructura, sino también del fortalecimiento del capital humano que hace posible cada proyecto”, afirmó Alfonso Rodríguez, presidente de la asociación.

Con esta agenda de capacitación, ASOFER reafirma su papel como articulador entre el sector empresarial, las instituciones académicas y los organismos de apoyo, promoviendo espacios de formación que inciden directamente en la competitividad y seguridad del sector energético.

En los últimos años, la asociación ha consolidado su liderazgo tanto a nivel nacional como regional. Actualmente, ocupa la vicepresidencia de una asociación regional de empresas de energías renovables, desde donde contribuye al intercambio de buenas prácticas, la integración del sector y el desarrollo de políticas orientadas a acelerar la transición energética en América Latina y el Caribe.

La colaboración con INFOTEP, ANEIH y CAPEX se proyecta como un modelo efectivo de articulación institucional, enfocado en potenciar la formación técnica especializada y preparar talento capaz de responder a las exigencias de un sector cada vez más dinámico y estratégico para el desarrollo económico y ambiental del país.

ASOFER reiteró que continuará impulsando programas, alianzas y espacios formativos que contribuyan a la competitividad empresarial, la empleabilidad técnica y la consolidación de la República Dominicana como referente regional en energías renovables.