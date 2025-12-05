Francisco Tavárez lanza ‘La conjura haitiana y la maldición dominicana’ en Guadalajara

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Guadalajara, México - La Feria Internacional del Libro de Guadalajara fue escenario de la presentación más cautivante, de las celebradas en el pabellón de España, hasta la fecha, con el lanzamiento de “La conjura haitiana y la maldición dominicana”, la más reciente obra del comunicador, investigador y escritor dominicano Francisco Tavárez. La obra ha sido editada por el Grupo Editorial Sial Pigmalión, de España.

El acto estuvo encabezado por Basilio Rodríguez Cañada, presidente del sello editorial, quien destacó la relevancia cultural de la obra y su carácter de novedad editorial. Con un discurso cálido y cercano, subrayó que Tavárez “es una figura polifacética, con una sólida formación académica hispana, ampliamente reconocido en el Caribe por su labor como comunicador”.

A su vez, el académico y escritor Marino Beriguete, responsable de introducir la obra, ofreció un perfil minucioso del autor. Resaltó su trayectoria como analista político, docente e investigador, así como su dedicación de más de una década al estudio de la compleja relación histórica entre República Dominicana y Haití. “Francisco Tavárez ha producido una investigación profunda y rigurosa”, afirmó, recordando el impacto de su anterior libro, “La Plaza de la Bandera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción”, convertido ya en obra de consulta.

Durante su intervención, Tavárez agradeció el respaldo de la editorial Sial Pigmalión, así como de Beriguete, a quien definió como un gran intelectual, y de su equipo en la Fundación El Demócrata. Conmovió al público al narrar la historia de su madre, quien solo pudo cursar hasta cuarto grado de primaria, inspiración que lo impulsó a formarse académicamente hasta alcanzar múltiples maestrías en derecho, comunicación, periodismo digital y transmedia.

El autor logró atraer un público que llenó los asientos y buena parte detuvo su paso para escuchar la disertación en la cual reflexionó sobre el sentido de trascendencia que lo llevó a escribir y a elegir la comunicación como carrera principal. “La comunicación me permitió convertir mis ideas en una herramienta de transformación social”, sostuvo, destacando el rol del periodismo en la denuncia, la transparencia y la defensa del interés público.

La obra presentada, fruto de tres años de estudio, profundiza en los 221 años de historia haitiana y su incidencia en la evolución política y social de República Dominicana. Tavárez expuso ante el público la premisa central del libro: dos naciones siamesas, unidas por la geografía y separadas por derroteros históricos y políticos que han alimentado tensiones, malentendidos y mutuas cargas simbólicas.

El auditorio recibió con entusiasmo el planteamiento del autor, quien propone un análisis crítico pero a la vez humanista y documentado sobre la relación bilateral. “Los dominicanos hemos sido solidarios con Haití, incluso cuando una parte de su población ha creído en una leyenda negra que nos culpa de su tragedia”, señaló.

La presentación concluyó con un prolongado aplauso. Para el público variopinto -compuesto por mexicanos, dominicanos, argentinos, españoles y de otras nacionalidades-, el acto no solo significó el lanzamiento de un libro, sino el reconocimiento a una voz joven pero pujante del pensamiento político caribeño.

Con “La conjura haitiana y la maldición dominicana”, Francisco Tavárez consolida su lugar como uno de los analistas dominicanos más relevantes de su generación y abre un nuevo capítulo en la discusión histórica y contemporánea sobre la isla que comparten Haití y República Dominicana.