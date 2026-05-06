Francisco Tavárez presenta 'La conjura haitiana y la maldición dominicana' en la FILBo 2026

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Bogotá, Colombia. — Ante decenas de asistentes, fue presentado el libro La conjura haitiana y la maldición dominicana, del escritor y periodista Francisco Tavárez, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, consolidando uno de los encuentros más comentados de la programación literaria.

La obra, publicada por el Grupo Editorial Sial Pigmalión, fue presentada en un conversatorio que reunió a intelectuales, escritores y representantes del ámbito cultural dominicano y latinoamericano. El acto contó con la participación del editor español Basilio Rodríguez Cañada, quien destacó la relevancia del libro dentro del pensamiento crítico contemporáneo.

Durante su intervención, Rodríguez Cañada subrayó el valor del ensayo como una reflexión profunda sobre un tema histórico complejo, señalando que la obra ha generado interés y debate por abordar las tensiones históricas entre Haití y República Dominicana desde una perspectiva analítica y documentada.

Por su parte, el también escritor y gestor cultural Alfonso Quiñones, quien recientemente asumió la dirección de Cultura en la Fundación El Demócrata, elogió la valentía intelectual de Tavárez. Destacó que el libro ofrece un enfoque académico y riguroso que explora las raíces de la crisis haitiana, así como sus implicaciones regionales, convirtiéndose en una referencia obligada para comprender este fenómeno.

La presentación estuvo marcada por un diálogo abierto en el que se abordaron temas históricos, políticos y sociales, generando una activa participación del público. Tavárez explicó que su obra es el resultado de más de una década de investigación periodística, sustentada en entrevistas, documentos inéditos y el análisis de diversas corrientes historiográficas.

“El objetivo es abrir un espacio de reflexión y debate”, expresó el autor, quien planteó interrogantes sobre el devenir histórico de Haití y su impacto en América Latina.

El evento también evidenció el creciente interés internacional por la literatura dominicana, en un contexto donde editoriales como Sial Pigmalión buscan proyectar a autores del Caribe hacia escenarios globales. En ese sentido, la presencia de una nutrida delegación dominicana en la feria reafirma el dinamismo cultural del país en espacios literarios de alto nivel.

La presentación concluyó con un coloquio entre el autor y los asistentes, consolidando el libro como una de las propuestas más debatidas dentro de la FILBo 2026.