Franklin Mieses Burgos
1907
Nace Franklin Mieses Burgos
República Dominicana. Franklin Mieses Burgos fue un poeta dominicano considerado el más alto exponente de la lírica nacional en el siglo XX. Nació en Santo Domingo, el 4 de diciembre 1907. Fue uno de los integrantes del movimiento poético “La Poesía Sorprendida”, y dirigió la revista del mismo nombre.
Fue director del Instituto Dominicano de Cultura Hispánica, de la revista “Hispaniola” y de la colección “La isla Necesaria”. Murió en Santo Domingo, el 11 de diciembre de 1976.
656
Cerca de Basora tiene lugar la Batalla del Camello entre el califa Alí y la viuda de Mahoma, Aisha.
1110
En Palestina, en el marco de la Primera Cruzada, los cruzados conquistan Sidón.
1563
En Italia termina el Concilio de Trento.
1791
El dominical del diario británico ‘The Observer’ publica su primer ejemplar.
1812
España. Nace Bárbara Lamadrid, actriz española.
1881
California. En Los Ángeles se publica por primera vez “Los Angeles Times”.
1985
La Unesco declara a Santiago de Compostela como Patrimonio de la Humanidad.