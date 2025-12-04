Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1907

Nace Franklin Mieses Burgos

República Dominicana. Franklin Mieses Burgos fue un poeta dominicano considerado el más alto exponente de la lírica nacional en el siglo XX. Nació en Santo Domingo, el 4 de diciembre 1907. Fue uno de los integrantes del movimiento poético “La Poesía Sorprendida”, y dirigió la revista del mismo nombre.

Fue director del Instituto Dominicano de Cultura Hispánica, de la revista “Hispaniola” y de la colección “La isla Necesaria”. Murió en Santo Domingo, el 11 de diciembre de 1976.

TAL DÍA COMO HOY

656

Cerca de Basora tiene lugar la Batalla del Camello entre el califa Alí y la viuda de Mahoma, Aisha.

1110

En Palestina, en el marco de la Primera Cruzada, los cruzados conquistan Sidón.

1563

En Italia termina el Concilio de Trento.

1791

El dominical del diario británico ‘The Observer’ publica su primer ejemplar.

1812

España. Nace Bárbara Lamadrid, actriz española.

1881

California. En Los Ángeles se publica por primera vez “Los Angeles Times”.

1985

La Unesco declara a Santiago de Compostela como Patrimonio de la Humanidad.