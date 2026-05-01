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Fucimdres revela ranking de los 100 comunicadores más influyentes de República Dominicana en 2025

Entre los destacados está Millizen Uribe.

Entre los destacados está Millizen Uribe.

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Santo Domingo.- La Fundación del Círculo de Medios Digitales y Redes Sociales (FUCIMDRES), que dirige el periodista y abogado, Kelvin Faña, presentó oficialmente el ranking de los 100 comunicadores más influyentes en los medios de comunicación de la República Dominicana durante el año 2025, consolidando esta iniciativa como una referencia dentro del sector mediático nacional.

La entidad explicó que este tercer ranking fue elaborado en conjunto con tres empresas de relaciones públicas, mediante encuestas realizadas en las plataformas Facebook e Instagram entre el lunes 1 y el lunes 15 de diciembre de 2025.

Según detalló Fucimdes , el proceso alcanzó un total de 402,022 votos, con la participación de unas 321 personas vinculadas al área de la comunicación en el país.

La pregunta utilizada para estructurar el estudio fue: ¿Cuál es tu lista de los mejores 100 comunicadores de República Dominicana?, permitiendo así identificar las figuras con mayor incidencia, reconocimiento e impacto en los medios tradicionales y digitales.

El ranking es encabezado por Santiago Matías, quien obtuvo 392,858 votos, seguido por Julio Martínez Pozo con 315,798 votos, y Nuria Piera con 312,675 votos.

Completan los primeros diez puestos Alfredo de la Cruz, Ricardo Nieves, Manuel Cruz, Jaime Rincón, Elvin Castillo, Roberto Cavada e Iluminada Muñoz.

A continuación, las 100 personas más rankeadas e influyentes en los medios de comunicación en República Dominicana en el año 2025:

 

1.- Santiago Matías. Alofoke                                      392,858 votos  2.- Julio Martínez Pozo. RCC MEDIA                       315,798 votos 3.- Nuria Piera. Color Visión                                     312,675 votos, 4.- Alfredo de la Cruz. Panorama                             275,825 votos                   5.- Ricardo Nieves. Panorama                                   275,812 votos  

6.- Manuel Cruz. RCC MEDIA                                    275,809 votos

7.- Jaime Rincón. El Nuevo Diario                            274,998 votos

8.- Elvin Castillo. Panorama                                       274,744 votos

9.- Roberto Cavada. Telesistema                              274,738 votos

10.- Iluminada Muñoz. Z Digital                               274,625 votos

11.- Alicia Ortega. Noticias SIN                                 274,624 votos

12.- Pedro Jiménez. RCC MEDIA                              273,854 votos

13.- Julissa Céspedes. CDN                                        273, 853 votos

14.- Iván Ruiz. Color Visión                                        273,851 votos

15.- Danny Alcántara. Color Visión                          273,801 votos

16.- Delvys Lanfranco. Panorama                             273,746 votos

17.- José Pueguero. Las Exclusivas                          273,734 votos

18.- Luisin Jiménez. RCC MEDIA                               273,732 votos

19.- Luinny Corporán. El Show de LC                      273,722 votos

20.- Ramón Tolentino. Esto no es radio                  271,825 votos

21.- Jesús Jiménez. Reconocidos                             271,824 votos

22.- Bolívar Valera. RCC MEDIA                                271,812 votos

23.- Isaura Taveras. RCC MEDIA                               270,425 votos

24.- Brea Frank. UCA                                                   270,420 votos

25.- Ana Simó                                                                270,412 votos

26.- Francisco Tavárez. El Demócrata                     270,385 votos

27.- Eduardo Sánchez. "Piro". SOMOS PUEBLO   270,381 votos

28.- Cristian Cabrera. Telemicro                               232,785 votos

29.- Edith Febles. Telesistema                                  232,779 votos

30.- Virgilio Feliz. RCC Media                                    231,771 votos

31.- Héctor Romero. Último Minuto                      231,669 votos

32.- Colombia Alcántara. Al Tanto                           231,600 votos

33.- Kalil Michel Presbot. Z Digital                           231,542 votos

34.- Rafael Linares. Despertar Político                    231,501 votos  

35.- Gilbert Guzmán. Telemicro                                231,225 votos

36.- Melissa Pol. Psicóloga                                         231,224 votos  

37.- Danylsa Vargas. Panorama                                231,220 votos

38.- Noelia Hazim. FAIA MEDIA                                231,219 votos  

39.- Pedro Casals. Esto no es Radio                        231,217 votos

40.- Lorenny Solano. Primera Hora                         231,209 votos

41.- Julito Hazim. Revista 110                                   231,202 votos

42.- Johnny Vásquez. Telemicro                               231,109 votos

43.- Najib Chahede. RCC MEDIA                              231,101 votos

44.- Abril Peña. Despertar Político                           230,874 votos

45.- Luis Miñoso. Telefuturo                                      230,425 votos

46.- Priena Almonte. Priena Investiga                    230,422 votos

47.- Ricardo Ripoll. SOMOS PUEBLO                       230,412 votos

48.- David Lantigua. Luna TV                                    230,408 votos

49.- Kelvin Faña. El Pregonero                                  230,401 votos

50.- Julio Alberto Martínez. RCC MEDIA                230,398 votos           

51.- José Laluz. RCC MEDIA                                      230,394 votos

52.- Félix Lajara. RCC MEDIA                                     230,386 votos

53.- Sergio Carlo. AntiNoti                                         230,375 votos

54.- Orlando Jorge Villegas. Color Visión                230,374 votos

55.- Julia Muñiz Suberví. Z Digital                            230,370 votos

56.- Aneudys Santos. YouTube                                 230,368 votos

57.- Ariel Lara. FAIA MEDIA                                       230,360 votos

58.- Yanessi Espinal. CDN                                           230,354 votos

59. Manolo Ozuna. Panorama                                  230,351 votos

60.- Jochy Santos. RCC MEDIA                                  230,348 votos

61.- Millizen Uribe. Telesistema                              230,340 votos

62.- Anabell Alberto. Panorama                               230,339 votos

63.- José Martínez Brito. Esto no es radio             230,331 votos          

64.-  Roselvis Vargas. RCC Media                             230,325 votos

65.- Nelson Javier. Teleuniverso                              230,322 votos   

66.- Katherine Hernández. CDN                               230,318 votos

67.- Susana Gautreau. Z Digital                                230,301 votos

68.- José Luis Mendoza. Z Digital                             230,201 votos

69.- Diulka Pérez. Z Digital                                         230,195 votos

70.- Rosa Encarnación. RCC Media                          229,987 votos

71.- Gregorio Martínez. Toca Viajar                        229,982 votos                                 

72.- Obniel Ramírez. Panorama                               229,978 votos                                 

73.- Graymer Méndez. RCC MEDIA                         229,825 votos            

74.- Salvador Holguín. Hilando Filo                         229,719 votos            

75.- José Gutierez. CDN                                             229,702 votos

76.- Zoila Luna. RCC MEDIA                                      222,623 votos

77.- Julieta Tejada. Z Digital                                      222,525 votos

78.- Héctor Herrera Cabral. Telesistema                222,302 votos     

79.- Gary de Arriba. Andariego                                 221,989 votos

80.- Ariel Manzanillo. Noticias SIN                          221, 745 votos

81.- Jatnna Tavarez. Color Visión                             220,968 votos

82.- Vargavila Riverón. Panorama                            220,755 votos

83.- Euri Cabral. RCC MEDIA                                    220,725 votos      

84.- Valentín Pérez. Z Digital                                     220,702 votos

85.- Javier Ubiera. Panorama                                    220,685 votos

86.- Dary Terrero. La Mañana                           220,684 votos

87.- Lino Gómez. Palma FM                                     220,544 votos      

88.- Nairobi Viloria. Color Visión                             220,189 votos

89.- Erinia Peralta. Z Digital                                       220,109 votos

90.- Joselito Feliz. Z Digital                                         219,745 votos

91.- Ivonne Ferreras. Panorama                               219,702 votos

92.- Wilson Pérez. El Pregonero                               218,896 votos

93.- Michael M. Holguín. Telemicro                        218,888 votos

94.- Arisleyda Villalona. Panorama                          218,802 votos

95.- Leonardo Jáquez. Panorama                            215,896 votos

96.- Fausto Montes de Oca. Z Digital                      213,725 votos

97.- Nilda Alaniz. Panorama                                      213,625 votos

98.- Federico Jovine. RCC Media                             211,789 votos

99.- Carlos Durán. YouTube                                       211,769 votos

100.- Juan Reyes. Z Digital                                        210,895 votos

FUCIMDRES destacó que el listado refleja la transformación del ecosistema comunicacional dominicano, donde conviven periodistas tradicionales, productores televisivos, creadores de contenido digital, comunicadores radiales y figuras emergentes de redes sociales.

Asimismo, la fundación resaltó que este ranking busca reconocer el impacto social, la capacidad de influencia y la conexión con las audiencias que hoy definen el liderazgo mediático en el país.

La publicación del ranking ha generado amplio interés en el sector, al servir como termómetro del posicionamiento mediático y la percepción pública de las principales figuras de la comunicación dominicana.

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