Fucimdres revela ranking de los 100 comunicadores más influyentes de República Dominicana en 2025

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Santo Domingo.- La Fundación del Círculo de Medios Digitales y Redes Sociales (FUCIMDRES), que dirige el periodista y abogado, Kelvin Faña, presentó oficialmente el ranking de los 100 comunicadores más influyentes en los medios de comunicación de la República Dominicana durante el año 2025, consolidando esta iniciativa como una referencia dentro del sector mediático nacional.

La entidad explicó que este tercer ranking fue elaborado en conjunto con tres empresas de relaciones públicas, mediante encuestas realizadas en las plataformas Facebook e Instagram entre el lunes 1 y el lunes 15 de diciembre de 2025.

Según detalló Fucimdes , el proceso alcanzó un total de 402,022 votos, con la participación de unas 321 personas vinculadas al área de la comunicación en el país.

La pregunta utilizada para estructurar el estudio fue: ¿Cuál es tu lista de los mejores 100 comunicadores de República Dominicana?, permitiendo así identificar las figuras con mayor incidencia, reconocimiento e impacto en los medios tradicionales y digitales.

El ranking es encabezado por Santiago Matías, quien obtuvo 392,858 votos, seguido por Julio Martínez Pozo con 315,798 votos, y Nuria Piera con 312,675 votos.

Completan los primeros diez puestos Alfredo de la Cruz, Ricardo Nieves, Manuel Cruz, Jaime Rincón, Elvin Castillo, Roberto Cavada e Iluminada Muñoz.

A continuación, las 100 personas más rankeadas e influyentes en los medios de comunicación en República Dominicana en el año 2025:

1.- Santiago Matías. Alofoke 392,858 votos 2.- Julio Martínez Pozo. RCC MEDIA 315,798 votos 3.- Nuria Piera. Color Visión 312,675 votos, 4.- Alfredo de la Cruz. Panorama 275,825 votos 5.- Ricardo Nieves. Panorama 275,812 votos

6.- Manuel Cruz. RCC MEDIA 275,809 votos

7.- Jaime Rincón. El Nuevo Diario 274,998 votos

8.- Elvin Castillo. Panorama 274,744 votos

9.- Roberto Cavada. Telesistema 274,738 votos

10.- Iluminada Muñoz. Z Digital 274,625 votos

11.- Alicia Ortega. Noticias SIN 274,624 votos

12.- Pedro Jiménez. RCC MEDIA 273,854 votos

13.- Julissa Céspedes. CDN 273, 853 votos

14.- Iván Ruiz. Color Visión 273,851 votos

15.- Danny Alcántara. Color Visión 273,801 votos

16.- Delvys Lanfranco. Panorama 273,746 votos

17.- José Pueguero. Las Exclusivas 273,734 votos

18.- Luisin Jiménez. RCC MEDIA 273,732 votos

19.- Luinny Corporán. El Show de LC 273,722 votos

20.- Ramón Tolentino. Esto no es radio 271,825 votos

21.- Jesús Jiménez. Reconocidos 271,824 votos

22.- Bolívar Valera. RCC MEDIA 271,812 votos

23.- Isaura Taveras. RCC MEDIA 270,425 votos

24.- Brea Frank. UCA 270,420 votos

25.- Ana Simó 270,412 votos

26.- Francisco Tavárez. El Demócrata 270,385 votos

27.- Eduardo Sánchez. "Piro". SOMOS PUEBLO 270,381 votos

28.- Cristian Cabrera. Telemicro 232,785 votos

29.- Edith Febles. Telesistema 232,779 votos

30.- Virgilio Feliz. RCC Media 231,771 votos

31.- Héctor Romero. Último Minuto 231,669 votos

32.- Colombia Alcántara. Al Tanto 231,600 votos

33.- Kalil Michel Presbot. Z Digital 231,542 votos

34.- Rafael Linares. Despertar Político 231,501 votos

35.- Gilbert Guzmán. Telemicro 231,225 votos

36.- Melissa Pol. Psicóloga 231,224 votos

37.- Danylsa Vargas. Panorama 231,220 votos

38.- Noelia Hazim. FAIA MEDIA 231,219 votos

39.- Pedro Casals. Esto no es Radio 231,217 votos

40.- Lorenny Solano. Primera Hora 231,209 votos

41.- Julito Hazim. Revista 110 231,202 votos

42.- Johnny Vásquez. Telemicro 231,109 votos

43.- Najib Chahede. RCC MEDIA 231,101 votos

44.- Abril Peña. Despertar Político 230,874 votos

45.- Luis Miñoso. Telefuturo 230,425 votos

46.- Priena Almonte. Priena Investiga 230,422 votos

47.- Ricardo Ripoll. SOMOS PUEBLO 230,412 votos

48.- David Lantigua. Luna TV 230,408 votos

49.- Kelvin Faña. El Pregonero 230,401 votos

50.- Julio Alberto Martínez. RCC MEDIA 230,398 votos

51.- José Laluz. RCC MEDIA 230,394 votos

52.- Félix Lajara. RCC MEDIA 230,386 votos

53.- Sergio Carlo. AntiNoti 230,375 votos

54.- Orlando Jorge Villegas. Color Visión 230,374 votos

55.- Julia Muñiz Suberví. Z Digital 230,370 votos

56.- Aneudys Santos. YouTube 230,368 votos

57.- Ariel Lara. FAIA MEDIA 230,360 votos

58.- Yanessi Espinal. CDN 230,354 votos

59. Manolo Ozuna. Panorama 230,351 votos

60.- Jochy Santos. RCC MEDIA 230,348 votos

61.- Millizen Uribe. Telesistema 230,340 votos

62.- Anabell Alberto. Panorama 230,339 votos

63.- José Martínez Brito. Esto no es radio 230,331 votos

64.- Roselvis Vargas. RCC Media 230,325 votos

65.- Nelson Javier. Teleuniverso 230,322 votos

66.- Katherine Hernández. CDN 230,318 votos

67.- Susana Gautreau. Z Digital 230,301 votos

68.- José Luis Mendoza. Z Digital 230,201 votos

69.- Diulka Pérez. Z Digital 230,195 votos

70.- Rosa Encarnación. RCC Media 229,987 votos

71.- Gregorio Martínez. Toca Viajar 229,982 votos

72.- Obniel Ramírez. Panorama 229,978 votos

73.- Graymer Méndez. RCC MEDIA 229,825 votos

74.- Salvador Holguín. Hilando Filo 229,719 votos

75.- José Gutierez. CDN 229,702 votos

76.- Zoila Luna. RCC MEDIA 222,623 votos

77.- Julieta Tejada. Z Digital 222,525 votos

78.- Héctor Herrera Cabral. Telesistema 222,302 votos

79.- Gary de Arriba. Andariego 221,989 votos

80.- Ariel Manzanillo. Noticias SIN 221, 745 votos

81.- Jatnna Tavarez. Color Visión 220,968 votos

82.- Vargavila Riverón. Panorama 220,755 votos

83.- Euri Cabral. RCC MEDIA 220,725 votos

84.- Valentín Pérez. Z Digital 220,702 votos

85.- Javier Ubiera. Panorama 220,685 votos

86.- Dary Terrero. La Mañana 220,684 votos

87.- Lino Gómez. Palma FM 220,544 votos

88.- Nairobi Viloria. Color Visión 220,189 votos

89.- Erinia Peralta. Z Digital 220,109 votos

90.- Joselito Feliz. Z Digital 219,745 votos

91.- Ivonne Ferreras. Panorama 219,702 votos

92.- Wilson Pérez. El Pregonero 218,896 votos

93.- Michael M. Holguín. Telemicro 218,888 votos

94.- Arisleyda Villalona. Panorama 218,802 votos

95.- Leonardo Jáquez. Panorama 215,896 votos

96.- Fausto Montes de Oca. Z Digital 213,725 votos

97.- Nilda Alaniz. Panorama 213,625 votos

98.- Federico Jovine. RCC Media 211,789 votos

99.- Carlos Durán. YouTube 211,769 votos

100.- Juan Reyes. Z Digital 210,895 votos

FUCIMDRES destacó que el listado refleja la transformación del ecosistema comunicacional dominicano, donde conviven periodistas tradicionales, productores televisivos, creadores de contenido digital, comunicadores radiales y figuras emergentes de redes sociales.

Asimismo, la fundación resaltó que este ranking busca reconocer el impacto social, la capacidad de influencia y la conexión con las audiencias que hoy definen el liderazgo mediático en el país.

La publicación del ranking ha generado amplio interés en el sector, al servir como termómetro del posicionamiento mediático y la percepción pública de las principales figuras de la comunicación dominicana.