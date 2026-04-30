Cómo Fuente de Luz ha redefinido la planificación familiar en República Dominicana en 15 años

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En los últimos años, la previsión familiar ha dejado de verse únicamente como una respuesta a la pérdida para convertirse en una herramienta de planificación y protección. En ese proceso de transformación, Fuente de Luz Memorial Service ha sido uno de los actores que ha impulsado un cambio significativo en la manera en que las familias dominicanas se preparan para enfrentar momentos inevitables.

Según una nota prensa, con 15 años de operaciones, la empresa ha desarrollado un modelo que integra servicios funerarios, planificación anticipada, acompañamiento emocional y soluciones patrimoniales, consolidando una propuesta más estructurada y preventiva dentro del sector.

Parte de esta evolución ha estado marcada por iniciativas como Legado de Vida, una herramienta gratuita que facilita la organización de voluntades y decisiones familiares, y por la creación de una Unidad de Duelo que extiende el acompañamiento emocional más allá del servicio funerario.

Destaca que el crecimiento de la compañía también ha sido territorial. Desde su sede inicial en Santiago de los Caballeros, su expansión hacia San Francisco de Macorís, San José de las Matas y Santo Domingo Este, junto con el lanzamiento de la marca Memorias de Luz, refleja una estrategia de cercanía y ampliación de cobertura.

A nivel operativo, la empresa resalta que la certificación internacional ISO 9001:2015 ha fortalecido sus estándares de calidad y eficiencia, respaldando un modelo de servicio basado en mejora continua y procesos estructurados.

Además, la compañía ha ampliado su enfoque hacia la diáspora dominicana en Estados Unidos, incorporando programas de orientación para familias que, pese a residir fuera del país, mantienen compromisos y planificación familiar en territorio dominicano.

"Hoy, Fuente de Luz Memorial Service forma parte de una nueva etapa del sector memorial: una en la que la previsión se posiciona como una decisión estratégica, orientada a reducir incertidumbre y aportar tranquilidad a las familias". finaliza.