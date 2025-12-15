Funcaf celebra su cena de gala 2025 y reconoce a la presidenta ejecutiva de Conani

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Fundación Unidos Creciendo en Amor Familiar (FUNCAF) celebró su Cena de Gala 2025, un encuentro cargado de solidaridad y propósito, realizado en el salón Embassy Garden del Hotel El Embajador, con el objetivo de recaudar fondos para fortalecer los programas de acompañamiento emocional y social que ofrece a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La velada reunió a autoridades gubernamentales, legisladores, líderes comunitarios, representantes del sector social y aliados estratégicos de la institución, quienes respaldaron la misión de FUNCAF de transformar la vida de familias afectadas por la violencia intrafamiliar.

Durante el acto, FUNCAF otorgó un reconocimiento especial a Ligia Jeannette Pérez Peña, presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI), por su dedicación y esfuerzo en la promoción de políticas públicas orientadas a garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes del país.

Yenny Mejía Acosta, presidenta de FUNCAF, destacó que la labor de Pérez Peña “representa un faro de esperanza para muchos niños, niñas y adolescentes que buscan seguridad, acompañamiento y la posibilidad real de un futuro mejor”.

En su discurso central, Yenny Mejía enfatizó que la fundación nació de una realidad dolorosa: niños que han perdido a sus madres a causa de la violencia intrafamiliar y familias que enfrentan la vida desde la orfandad emocional y material. Señaló que detrás de cada caso hay “un nombre, un rostro y un corazón pequeño que mañana puede ser grande y sano”, recordando que “cuando una comunidad decide unirse, nada es imposible”.

Mejía aseguró que la misión de FUNCAF es proteger, incluir y fortalecer a cada niño, niña y adolescente que acompaña. “Por ellos existimos. Por ellos levantamos la voz. Y por ellos seguiremos trabajando hasta interrumpir el ciclo de la violencia y sembrar esperanza donde antes hubo heridas”, expresó.

Durante la ceremonia también fueron reconocidas figuras cuyo respaldo ha sido determinante para el crecimiento de los programas sociales de FUNCAF. Entre ellos se destacó al alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, por su apoyo comunitario; al director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Adolfo Pérez, por su compromiso con iniciativas que favorecen a la población estudiantil más vulnerable; y al político y filántropo Gilberto Santana, cuyo acompañamiento institucional ha sido clave para impulsar acciones de alto impacto social.

La Cena de Gala 2025 contó con la presencia de personalidades relevantes del ámbito gubernamental, social y comunitario. Entre los asistentes se encontraban la procuradora fiscal y directora contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República, Andrea Camacho; la diputada Anny Mambrú; Cinthia Jiménez, representante del senador Antonio Taveras Guzmán, así como Evelyn Astacio, esposa del alcalde de Santo Domingo Este.

También participaron la reconocida psiquiatra Alexandra Hichez, la presidenta del Club de Leones Santo Domingo La Fe, Rosa Mayra Marcelino, la abogada penalista Ivanna Rodríguez y el empresario Amado Camacho , entre otras figuras que se unieron para respaldar la causa. La noche también contó con la presencia del artista infantil Ian David, quien ofreció una presentación especial.

El evento incluyó la presentación del programa de salud mental de FUNCAF, a cargo de Yojanna Tavárez, psicóloga de la fundación, quien compartió informaciones importantes como para qué se utilizarán los fondos recaudados, los resultados del programa, así como las estadísticas y testimonios de algunos de los beneficiados.

La gala culminó con palabras de agradecimiento a cargo de Katherine Rossis, encargada de Comunicaciones de FUNCAF, quien destacó que ese encuentro simboliza un paso más hacia la construcción de un futuro más seguro y digno para la niñez dominicana. Posteriormente, se abrió un espacio social que permitió a los invitados compartir en un ambiente de música y fraternidad.

*Sobre FUNCAF*

Con 13 años de labor social, FUNCAF trabaja a favor de niños, niñas y adolescentes que han quedado en orfandad debido a la violencia intrafamiliar, ofreciendo acompañamiento emocional, programas de salud mental y apoyo integral a familias vulnerables. “Esta causa es humana, es urgente y es de todos”, destacó Mejía, reafirmando que la fundación continuará transformando vidas desde la empatía y la esperanza.