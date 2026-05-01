Fundación FUDEC realizó formación sobre emprendimiento y finanzas dirigida a jóvenes

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La Fundación para el Desarrollo y la Cooperación Internacional (FUDEC) llevó a cabo un conversatorio sobre emprendimiento, finanzas y desarrollo local dirigido a jóvenes de diferentes sectores de Santo Domingo.

El evento contó con expertos en la materia, como el catedrático y economista Alerso Pimentel Rivera, quien presentó el escenario socioeconómico que vive la República Dominicana, la baja calidad de los empleos, el débil sistema de seguridad social existente, así como el monopolio que mantienen las grandes empresas.

En el conversatorio también intervino como expositor el empresario Fernando Pinales, presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME). Pinales abordó los retos y oportunidades que tienen tanto los jóvenes como las mujeres para acceder a financiamiento, a través del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PROMIPYME).

Tanto Pinales como Pimentel señalaron que hoy en día es importante, que los emprendedores organicen sus pequeños negocios, partiendo de la elaboración de un plan de negocios que les permita ordenar sus finanzas y proyectar el crecimiento de sus empresas.

Ambos expositores resaltaron como una alternativa favorable venderle al Estado, ya que este destina aproximadamente el 32 % de su presupuesto total de gastos a la compra de bienes y servicios. Siendo una opción valiosa para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

Este evento fue moderado por José Luis Morillo Frías, presidente de FUDEC, quien destacó el gran crecimiento que han tenido los proyectos de emprendimiento juvenil en los sectores populares, como una posibilidad frente a los bajos salarios que perciben muchas personas que cuentan con un empleo formal.

En ese mismo sentido, Morillo invitó a los jóvenes presentes a procurar darle calor a sus metas, formarse en las áreas de su interés y organizarse para poder luchar por sus derechos.

En el evento participaron jóvenes emprendedores, académicos, comerciantes y profesionales de las ciencias sociales.

La Fundación FUDEC reiteró su compromiso con la promoción de la educación ciudadana e invitó a todos los asistentes a visitar sus redes sociales para mantenerse informados sobre sus próximas actividades.