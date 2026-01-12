Fundación Hilos de Esperanza anuncia conferencia “Un Encuentro con Jesús” en la UASD*

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Fundación Hilos de Esperanza, bajo el liderazgo de su presidenta, Olivetta Rodríguez, celebrará el próximo sábado 17 de enero su emblemática conferencia anual “Un Encuentro con Jesús”. El evento tendrá lugar a las 4:00 p. m. en el Paraninfo de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Esta iniciativa surge como un espacio de restauración para personas que atraviesan crisis personales, enfermedades o depresión. Durante años, la fundación ha sido canal de testimonios impactantes, incluyendo la sanidad de cáncer y la superación de maltrato físico y emocional en mujeres y hombres que hoy dan fe de la obra de Dios en sus vidas.

La jornada contará con una producción espiritual y artística de alto nivel, con la participación de la agrupación de adoración C.A. Worship y el grupo de danza New Life Dancer, ambos pertenecientes al Ministerio Auditorio Cielos Abiertos. El mensaje central será impartido por la pastora Olivetta Rodríguez, quien compartirá una palabra enfocada en la fe y la esperanza.

“Esta no es solo una conferencia, es una experiencia para recordar que siempre hay una nueva oportunidad cuando caminamos de la mano de Dios”, expresó la directiva de la fundación.

Con este encuentro, Hilos de Esperanza reafirma su misión de llevar luz a los corazones necesitados, recordando que existen citas que se sellan directamente en el corazón.

Detalles del evento:

Fecha: Sábado 17 de enero de 2026.

Hora: 4:00 de la tarde.

Lugar: Paraninfo de Economía, UASD.

Entrada: Abierta al público interesado en un mensaje de fe.