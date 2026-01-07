Fundación Por Una Sonrisa lleva alegría a niños de Loma Blanca en Bonao

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Monseñor Nouel. – Con motivo de la celebración del Día de Reyes, la Fundación Por Una Sonrisa realizó una jornada de entrega de juguetes a niños y niñas de la comunidad Loma Blanca, en el municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel, llevando alegría, ilusión y esperanza a decenas de familias.

La actividad, que forma parte de una tradición solidaria que la fundación desarrolla de manera constante en estas fechas, permitió que los pequeños recibieran juguetes y compartieran un momento especial en un ambiente cargado de emoción, sonrisas y valores humanos.

La presidenta de la fundación, Marlenin Nina, expresó que esta iniciativa forma parte del compromiso permanente y la misión social que desarrolla la entidad a favor de los niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad.

“Cada año la fundación asume el reto de mantener viva la ilusión de los pequeños en fechas tan significativas, reafirmando su enfoque en la protección, el bienestar y el desarrollo integral de la niñez", puntualizó.

Fundación Por Una Sonrisa

Nina, además, agradeció a cada voluntario por su esfuerzo, dedicación y compromiso para alcanzar la meta, destacando que esta iniciativa no solo entrega juguetes, sino también amor y acompañamiento a comunidades que lo necesitan.

“Es un gesto que nace del corazón y que reafirma nuestro adeudo con la niñez”, expresó.

Asimismo, la fundación valoró el respaldo de colaboradores, aliados y personas solidarias que se sumaron a la causa fortaleciendo el impacto social de la jornada.

Con esta acción, la Fundación Por Una Sonrisa reafirma su misión de continuar desarrollando actividades sociales que, especialmente en fechas tan significativas como los Santos Reyes, mantengan viva la ilusión de los niños y promuevan una cultura de solidaridad y esperanza en las comunidades del país.

Además, de la entrega de juguetes por el Día de Reyes, la organización sin fines de lucro desarrolla otras iniciativas sociales orientadas al apoyo de la niñez, entre ellas la entrega de útiles escolares, acompañamiento comunitario y actividades formativas, con el objetivo de contribuir a una educación digna y a mejores oportunidades para los niños y niñas beneficiados.

Finalmente, la presidenta de la fundación exhortó a personas, empresas e instituciones a sumarse a esta causa solidaria, apoyando las acciones que la entidad realiza durante todo el año, para continuar llevando esperanza, sonrisas y bienestar a más comunidades sensibles del país.