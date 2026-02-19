El fútbol también alza la voz contra la homofobia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El 19 de febrero es el Día Internacional Contra la Homofobia en el Fútbol, en homenaje al nacimiento de Justin Fashanu el primer futbolista de élite en reconocer públicamente su homosexualidad.

Fue en 1990 y después de esa revelación, Fashanu fue expulsado del equipo y objeto de burla por algunos de sus compañeros.

Años después y tras una acusación falsa de violación, el jugador entró en una profunda depresión y se suicidó en 1998.

Para que hechos como estos no se vuelvan a repetir, se celebra esta efeméride, para el fin de la discriminación por razones homófobas en el fútbol, y en el deporte en general.

El hito que dio origen a la conmemoración



El día fue elegido por el natalicio de Justin Fashanu, delantero inglés que rompió el silencio en 1990 y dejó al descubierto la discriminación en el deporte. (Allsport UK /Allsport)(Allsport UK /Allsport)

El 19 de febrero fue elegido en homenaje al nacimiento de Justin Fashanu, delantero británico que pasó a la historia no solo por su talento, sino por una decisión que sacudió al fútbol profesional.

Así lo indica el portal web Infobae.

En 1990 declaró abiertamente que era gay, en un contexto donde la diversidad sexual era un tema silenciado dentro de los vestuarios y las tribunas.

Su anuncio generó una reacción adversa en buena parte del entorno deportivo.

Recibió críticas públicas, fue objeto de burlas y quedó expuesto a una presión constante que afectó su trayectoria.

Tras aquella revelación, su carrera perdió estabilidad y no volvió a consolidarse en equipos de primera línea. La respuesta que encontró dejó en evidencia la rigidez cultural de la época.

Fashanu había destacado en clubes como Norwich City y Nottingham Forest, pero su nombre quedó asociado a una experiencia marcada por la incomprensión. Años después enfrentó problemas personales que profundizaron su vulnerabilidad.

En 1998 murió en circunstancias que impactaron al mundo del deporte. Con el tiempo, su figura fue resignificada como símbolo de coraje y dignidad frente a la discriminación.