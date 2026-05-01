La gastronomía dominicana se proyecta en Chicago como atractivo para inversiones y turismo

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Chicago, Illinois. – La Cónsul General de la República Dominicana en Chicago, Omara Corporán, encabezó una velada diplomática orientada a proyectar la gastronomía dominicana como eje estratégico de la marca país y plataforma para la atracción de inversión.

El encuentro reunió a representantes del cuerpo consular acreditado en Chicago, autoridades del Estado de Illinois, líderes empresariales, académicos y miembros de la diáspora, consolidándose como un espacio de alto nivel para el diálogo, la cooperación y la generación de oportunidades.

Durante su intervención, Corporán destacó que esta nueva etapa en su gestión representa “un compromiso renovado con el fortalecimiento de nuestras relaciones, la ampliación de nuestra visión y la proyección de la República Dominicana en esta diversa y vibrante comunidad”.

“Esta noche es una invitación a experimentar lo mejor de nuestro país a través de sus sabores, su diversidad y la excelencia de su cocina, como expresión auténtica de nuestra identidad”, afirmó.

Entre los asistentes destacó la presencia del senador por la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc, representante del territorio donde se concentra Punta Cana, el principal polo turístico de la República Dominicana y uno de los destinos de mayor crecimiento e inversión del Caribe, reforzando el vínculo entre turismo, desarrollo económico y atracción de capital internacional.

La iniciativa contó con el respaldo de aliados estratégicos como Arajet, cuya reciente apertura de la ruta directa entre Punta Cana y Chicago fortalece la conectividad, el flujo turístico y las oportunidades de negocios entre ambos destinos, y Ron Barceló, que aportó a la experiencia con la integración de bebidas tradicionales dominicanas como parte de la identidad cultural.

Asimismo, la Asociación Dominicana de Restaurantes (ADERES) destacó el impacto económico del sector, señalando que el turismo genera más de 800 mil empleos en el país, mientras que los restaurantes aportan más de 170 mil millones de pesos en ventas, más de 130 mil millones en compras al aparato productivo y cerca del 3.5 % del PIB, consolidando la gastronomía como un pilar del desarrollo nacional.

La experiencia culinaria estuvo a cargo de la reconocida chef dominicana Inés Páez Nin, “Chef Tita”, quien presentó un menú en cuatro tiempos basado en el producto local, llevando a los asistentes por un recorrido sensorial que resaltó la identidad, historia y riqueza de la cocina dominicana como herramienta de diplomacia cultural.

Con esta iniciativa, el Consulado General de la República Dominicana en Chicago reafirma su compromiso de promover espacios que integren cultura, diplomacia y desarrollo económico, posicionando al país como un destino de inversión, turismo y riqueza cultural en el escenario internacional.