Giannina Azar: Diseñadora oficial de Miss Universe Chile

La reconocida diseñadora dominicana Giannina Azar fue designada oficialmente como la creadora del vestuario de la candidata Miss Universo La Reina Chile en su camino al Miss Universe Chile 2026, consolidando una alianza que promete elegancia, proyección internacional y alta costura de primer nivel.

La información fue ofrecida a través de las plataformas oficiales del certamen, donde se destacó que la visión estética de Azar, su dominio de la alta costura y su sello internacional la convierten en una pieza clave en la preparación de la reina rumbo al importante concurso nacional.