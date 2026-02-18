Moda y legado
Giannina Azar inaugura con “Juliette” el NYFW
Con su colección otoño-invierno la modista dominicana presentó una propuesta de lujo inspirada en la niñez
La reconocida diseñadora internacional Giannina Azar inauguró oficialmente el New York Fashion Week United en Manhattan, con su colección otoño-invierno “Juliette”, una propuesta que fusiona lujo, arte y compromiso con la niñez.
La colección, compuesta por 40 vestidos de gala, presentados por 40 modelos -muchas de ellas reinas de belleza- dio continuidad a su anterior entrega “Renaissance”, pero esta vez con un propósito benéfico: apoyar iniciativas en favor de los niños.
“Juliette” nace, dijo la diseñadora, inspirada en el legado de los hijos, en la importancia de traspasar ideas y fomentar la creatividad de las nuevas generaciones.
El desfile cerró con la aparición de una niña llamada Juliette, símbolo vivo de esperanza y futuro.
El evento, celebrado en la emblemática Times Square en presencia de líderes de la industria de la moda, medios internacionales y celebridades, contó con la coordinación general de Miami Talents, según se informó.
Las joyas fueron de Gisselle Mancebo y Vizcarra; los abrigos de SEV por Abigail Silverio; y la orfebrería, tocados y collares estuvieron a cargo del estilista Roger Pérez.
Mientras que, el maquillaje fue responsabilidad de Francis Star, reconocido por ser el mismo de Cardi B, las carteras llevaron la firma de Soraya Khoury y Jesús Hernández. Sobre la pasarela desfilaron celebridades, modelos y reinas de belleza como Olivia Yacé y Stephani Abasali y la participación especial de Gabriela Spanic. Con esta presentación Giannina Azar reafirma su lugar como potencia global de la moda, dice una nota. La modista dominicana ha vestido a grandes celebridades internacionales y participado en el New York Fashion Week en más de 20 ocasiones, consolidando una trayectoria que une elegancia, fuerza y visión sin límites.
