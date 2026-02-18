Giannina Azar inaugura con “Juliette” el NYFW

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La reconocida diseñadora internacional Giannina Azar inauguró oficialmente el New York Fashion Week United en Manhattan, con su colección otoño-invierno “Juliette”, una propuesta que fusiona lujo, arte y compromiso con la niñez.

La colección, compuesta por 40 vestidos de gala, presentados por 40 modelos -muchas de ellas reinas de belleza- dio continuidad a su anterior entrega “Renaissance”, pero esta vez con un propósito benéfico: apoyar iniciativas en favor de los niños.

“Juliette” nace, dijo la diseñadora, inspirada en el legado de los hijos, en la importancia de traspasar ideas y fomentar la creatividad de las nuevas generaciones.

El desfile cerró con la aparición de una niña llamada Juliette, símbolo vivo de esperanza y futuro.

El evento, celebrado en la emblemática Times Square en presencia de líderes de la industria de la moda, medios internacionales y celebridades, contó con la coordinación general de Miami Talents, según se informó.

Las joyas fueron de Gisselle Mancebo y Vizcarra; los abrigos de SEV por Abigail Silverio; y la orfebrería, tocados y collares estuvieron a cargo del estilista Roger Pérez.

Mientras que, el maquillaje fue responsabilidad de Francis Star, reconocido por ser el mismo de Cardi B, las carteras llevaron la firma de Soraya Khoury y Jesús Hernández. Sobre la pasarela desfilaron celebridades, modelos y reinas de belleza como Olivia Yacé y Stephani Abasali y la participación especial de Gabriela Spanic. Con esta presentación Giannina Azar reafirma su lugar como potencia global de la moda, dice una nota. La modista dominicana ha vestido a grandes celebridades internacionales y participado en el New York Fashion Week en más de 20 ocasiones, consolidando una trayectoria que une elegancia, fuerza y visión sin límites.