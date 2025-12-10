Gradúan a 138 estudiantes en lengua de señas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Fundación Pro Bienestar de las Personas con Discapacidad (Probien) y la Fundación Concordia Dominicana celebraron la tercera graduación del Curso Básico de Lengua de Señas “Aprende-CBLS” con 138 estudiantes de cuarto de secundaria del Politécnico Padre Joaquim Rosselló, con el propósito de fortalecer las herramientas y competencias de inclusión educativa para las personas con discapacidad.

Los participantes aprendieron sobre los principios básicos de lengua de señas.