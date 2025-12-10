Vivir
Gradúan a 138 estudiantes en lengua de señas
Con esta promoción suman 1,984 personas entrenadas en lengua de señas por Probien en todo el territorio nacional
La Fundación Pro Bienestar de las Personas con Discapacidad (Probien) y la Fundación Concordia Dominicana celebraron la tercera graduación del Curso Básico de Lengua de Señas “Aprende-CBLS” con 138 estudiantes de cuarto de secundaria del Politécnico Padre Joaquim Rosselló, con el propósito de fortalecer las herramientas y competencias de inclusión educativa para las personas con discapacidad.
Los participantes aprendieron sobre los principios básicos de lengua de señas.
El País
Inician remozamiento del parque Núñez de Cáceres
Hoy