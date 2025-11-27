Gradúan 32 especialistas en Justicia Juvenil Restaurativa y Derechos Humanos con apoyo de la Unión Europea

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El pasado viernes 21 de noviembre de 2025, en el marco dell proyecto "Acompañamiento a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal en República Dominicana para una Efectiva Reinserción Social basada en Derechos Humanos" financiado por la Comisión de la Unión Europea, 32 profesionales del sistema de justicia juvenil dominicano recibieron sus certificados del Diplomado en Justicia Juvenil Restaurativa y Derechos Humanos, programa de 100 horas implementado por el Instituto Don Calabria en colaboración con la Escuela Nacional de la Judicatura.

La ceremonia de graduación, celebrada en las instalaciones de la Escuela Nacional de la Judicatura, reunió a destacadas autoridades del sistema judicial dominicano y representantes de la cooperación internacional, quienes resaltaron el impacto transformador de esta iniciativa para el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal.

El Embajador de la Unión Europea en República Dominicana, el Sr. Rafael Fuentes Milani, dirigió un mensaje especial a los graduandos, reconociéndolos como "agentes de cambio, portadores de una nueva visión donde la justicia no solo sanciona, sino que restaura, no solo castiga, sino que transforma". El diplomático destacó el sacrificio personal de jueces, defensores públicos, policías especializados, psicólogos, trabajadores sociales y abogados que dedicaron incontables horas a su formación especializada.

"Cada adolescente que entre en contacto con ustedes encontrará profesionales que ven más allá del delito, que reconocen su humanidad, su potencial y su derecho a una segunda oportunidad. Ese es el verdadero impacto de este diplomado: cambiar vidas, una a la vez", enfatizó el Embajador Fuentes, quien reafirmó el compromiso de la Delegación de la Unión Europea de continuar trabajando por un sistema de justicia juvenil "más humano, más justo y más efectivo", convencido de que "ningún joven está perdido y que, con el acompañamiento adecuado, todos pueden reescribir su historia".

Por su parte, el Dr. Alessandro Padovani, Director General del Istituto Don Calabria, subrayó durante su intervención que la jornada celebraba "mucho más que la entrega de certificados", destacando que representa un hito en el fortalecimiento del sistema de justicia juvenil dominicano. "Estos 32 profesionales han decidido transformar sus prácticas, adoptando un enfoque restaurativo y centrado en los derechos humanos", afirmó Padovani, quien evocó las palabras del fundador de su institución, San Juan Calabria: "educar es cosa del corazón", principio que los graduandos han demostrado aplicar al ejercicio de la justicia "con humanidad y esperanza".

Igualmente, el Magistrado Francisco Pérez Lora, Juez Presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, reflexionó sobre la importancia del programa citando al líder sudafricano Nelson Mandela: "No se debe juzgar a una nación por cómo trata a sus ciudadanos más destacados, sino a los más desfavorecidos". El Magistrado vinculó esta reflexión con las Reglas de Mandela, normativas que refuerzan la protección de derechos humanos en contextos de privación de libertad.

Durante el acto, se reconoció especialmente la colaboración de instituciones clave como el Poder Judicial, la Defensa Pública, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y la Policía Nacional, que facilitaron la participación de sus profesionales, reconociendo que la inversión en formación especializada es fundamental para garantizar justicia y mejores oportunidades para la juventud dominicana.

Los graduandos fueron invitados a conformar una red sólida de profesionales comprometidos con la justicia restaurativa, multiplicando estas prácticas transformadoras en sus respectivas instituciones y comunidades, contribuyendo así a la construcción de un sistema de justicia juvenil que prioriza la reinserción social y el pleno respeto a los derechos humanos.