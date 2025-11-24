Gratitud con sabor diverso: así se celebra Acción de Gracias este año

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Este jueves 27 de noviembre, millones de familias en Estados Unidos celebran Acción de Gracias 2025 con mesas que reflejan tanto la fuerza de la tradición como la creatividad de la cocina moderna. El pavo asado sigue siendo el símbolo central, pero cada vez más hogares incorporan opciones vegetarianas, fusiones internacionales y decoraciones personalizadas.

• La tradición intacta: el menú clásico incluye pavo relleno, puré de papas con gravy, salsa de arándanos, ejotes y pasteles de calabaza o nuez. Estos platos evocan la cosecha otoñal y el espíritu de gratitud que dio origen a la festividad en el siglo XVII.

• La innovación en 2025: las mesas se diversifican con pavos de origen vegetal, ensaladas con quinoa, tacos de pavo al estilo mexicano y postres con matcha. La tendencia apunta a menús más saludables, con menos azúcares y harinas refinadas.

• Un ritual cultural: más allá de la comida, Acción de Gracias se consolida como un espacio de encuentro familiar y comunitario. La decoración de las mesas privilegia tonos otoñales, velas y vajillas artesanales, reforzando el ambiente de gratitud.

• El trasfondo histórico: la primera celebración en 1621 incluyó venado, aves salvajes y maíz, pero no pavo como plato central.

Fue en el siglo XIX cuando escritores y la industria alimentaria consolidaron al pavo como emblema

Acción de Gracias 2025 se vive entre la nostalgia de los sabores clásicos y la apertura a nuevas influencias culinarias. La mesa se convierte en un espejo de la diversidad cultural y gastronómica, donde tradición y cambio se encuentran en un mismo banquete.