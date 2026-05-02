Grupo Viamar recibe reconocimiento internacional de KIA

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Grupo Viamar, empresa líder en soluciones de movilidad para familias y empresas, recibió el galardón Legacy Partnership Commendation de manos de los principales ejecutivos de KIA Motors durante la convención global de distribuidores de la marca, celebrada en Melbourne, Australia.

El reconocimiento destaca los 36 años consecutivos de Grupo Viamar como distribuidor autorizado en el país, una relación que inició en 1990 y que la compañía surcoreana considera uno de sus vínculos comerciales más estables en la región de América Latina y el Caribe.

El premio Legacy Partnership Commendation reconoce especialmente a distribuidores con trayectorias de largo plazo que han mantenido estándares consistentes de operación, crecimiento en ventas y calidad de servicio postventa.

"Ser número uno en SUV y carga ligera en República Dominicana no lo decide la marca; lo decide el cliente cada vez que entra a un concesionario. Que nos hayan elegido durante 36 años es el único reconocimiento que realmente importa, y este galardón lo confirma", afirmó Luis Alexis Ricart, director de KIA en República Dominicana.

KIA lidera SUV y carga ligera en el mercado dominicano



Según las estadísticas de la Dirección General de Aduanas (DGA) al cierre de 2025, KIA reafirma su liderazgo en el mercado dominicano como la marca preferida en el segmento de vehículos utilitarios deportivos (SUV), liderado por los modelos Sportage y Seltos el cual domina el 45.87% de las importaciones y en vehículos de carga ligera, logrando un crecimiento interanual de un 17% en sus registros de unidades nuevas. Ese posicionamiento es resultado, en parte, de la renovación completa que la marca ejecutó en su portafolio y en su identidad visual durante los últimos años, un proceso que impactó tanto el diseño exterior como las especificaciones técnicas de cada vehículo.

Durante la actividad, los ejecutivos de KIA indicaron que la expansión del portafolio continuará en el corto plazo, con actualizaciones de modelos existentes e introducción de nuevas versiones orientadas a segmentos donde la marca fortalecerá su presencia directa en el mercado dominicano.

Sobre Grupo Viamar



Es la empresa líder del sector automotriz en República Dominicana, que ofrece la más completa gama de vehículos para suplir las necesidades de movilidad de empresas y familias. En 62 años, ha invertido en infraestructura para brindar la mejor propuesta de valor y servicio postventa, con un alto índice de satisfacción. Cuenta con sucursales en Santo Domingo, Santiago, Higüey, Bávaro y San Francisco de Macorís. Representa las marcas como: Ford, KIA, Mazda, Lincoln, Geely, Riddara, JAC, SWM, Shineray, Farizon y Forland; expertos en servicios de mantenimiento para carros y camiones con piezas, accesorios, lubricantes y baterías originales como Motorcraft a través de su división Quick Lane.

KIA se ha posicionado como la marca número uno en República Dominicana en el segmento de SUVs y vehículos comerciales de carga ligera. Luego de su impresionante cambio de identidad y el rediseño de todo su portafolio de vehículos. Los ejecutivos de la marca comentaron que este es solo el principio de los planes de KIA a nivel global y que en un futuro inmediato podremos ver más mejoras de los modelos actuales y la introducción de nuevos modelos que permitirán abarcar aún más segmentos del mercado.