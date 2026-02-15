Guía completa del Panteón Nacional: qué es, dónde está y quiénes están sepultados al

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Panteón Nacional de la República Dominicana, ubicado en la Calle Las Damas de la Zona Colonial de Santo Domingo, es el lugar de descanso eterno de las figuras más importantes de la historia nacional.

Este edificio, construido en el siglo XVIII por los españoles como iglesia de los Jesuitas, ha tenido múltiples usos a lo largo de los siglos: almacén de tabaco, teatro y oficinas gubernamentales. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, quedó en manos del Estado.

Dispone trasladar restos del coronel Fernández Domínguez al Panteón Nacional

El 8 de febrero de 1936, el presidente Rafael Leónidas Trujillo Molina lo convirtió oficialmente en el Panteón Nacional de los Próceres, con la intención de albergar los restos de quienes gestaron la independencia y consolidaron la nación.

Hoy, este mausoleo acoge personajes importantes de la historia dominicana: Pedro Santana, Gregorio Luperón, María Trinidad Sánchez, Eugenio María de Hostos, Juan Sánchez Ramírez, Emilio Prud’Homme, Gaspar Polanco, Santiago Rodríguez, Concepción Bona, Américo Lugo, Félix María Ruiz, entre otros.

Además de su valor histórico, el Panteón Nacional es un espacio abierto al público, con entrada gratuita, disponible de martes a domingo en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m..