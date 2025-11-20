Guía definitiva del Viernes Negro 2025: cómo aprovechar descuentos sin caer en estafas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Black Friday es el evento de compras del año: repleto de ofertas irresistibles, descuentos increíbles y la promesa de grandes ahorros. Pero el frenesí consumista puede resultar un poco abrumador.

Para evitar estafas y decepciones, te contaremos algunas claves debes considerar a la hora de comprar en Viernes Negro.

1. Elabora un presupuesto y cíñete a él.

Antes de lanzarte a las ofertas, empieza por hacer un presupuesto. Simplifica la lista: haz una lista de los artículos que realmente necesitas o deseas y priorízalos.

Ya sea el último gadget de viaje, un suéter calentito o un juego nuevo de utensilios de cocina, tener una lista de la compra bien definida y un presupuesto fijo te ayudará a mantenerte dentro de tus objetivos. La clave es evitar las compras impulsivas para conseguir las mejores ofertas en los artículos que más te importan.

2. Supervisa las páginas de ventas de tus tiendas favoritas

Las mejores ofertas del Black Friday suelen agotarse rápidamente; no te arriesgues. Mantente al tanto de las novedades en tus tiendas favoritas.

Muchos minoristas empiezan a publicar sus ofertas con antelación, así que no pierdas de vista sus páginas web de rebajas del Black Friday y conoce los horarios de inicio de las ofertas que te interesan. Incluso puedes configurar alertas para los productos que te llamen la atención.

3. Compara reseñas y quejas

Antes de realizar una compra, sobre todo si se trata de artículos caros, investiga tanto al vendedor como al producto. Consulta las opiniones de los clientes y comprueba si hay quejas recurrentes sobre la reputación de la tienda y su servicio al cliente.

Además, en el caso de artículos con grandes descuentos, es fundamental leer las reseñas del producto: los grandes descuentos pueden indicar que un producto está desactualizado, dañado o que su calidad no es la que parece.

4. Tenga cuidado con las ofertas relámpago derivadas

Aunque muchas ofertas relámpago parecen ideales para ahorrar dinero en artículos populares, algunas pueden ser demasiado buenas para ser verdad.

Los productos electrónicos de marcas desconocidas o de baja calidad suelen inundar el mercado del Black Friday. Estos pueden carecer de funciones esenciales o tener una vida útil más corta. Investiga siempre la marca y el modelo antes de pagar con tu tarjeta de crédito.