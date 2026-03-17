Qué es y qué hará el nuevo Observatorio de Políticas Ambientales

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El presidente Luis Abinader juramentó este lunes el comité gestor del Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas, una instancia independiente creada para vigilar la gestión ambiental del Estado y reforzar la protección de los recursos naturales del país.

El organismo, establecido mediante el Decreto 105-26, funcionará como veedor del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena) y de otras entidades públicas vinculadas al área ambiental.

¿Cuál será su función?

El Observatorio promoverá la generación de información ambiental independiente y de acceso público, facilitará la cooperación entre instituciones estatales, académicas y organizaciones de la sociedad civil, y dará seguimiento a las políticas relacionadas con la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, con énfasis en las áreas protegidas.

También tendrá la responsabilidad de diseñar su estructura institucional, normativa y organizativa para consolidarse como una entidad privada sin fines de lucro, conforme a la Ley 122-05.

Plazos para su puesta en marcha

De acuerdo con el decreto, el comité gestor dispondrá de 45 días, a partir de la publicación en la Gaceta Oficial, para iniciar los trámites de incorporación legal como asociación sin fines de lucro, aprobar sus estatutos, definir su modelo de sostenibilidad financiera, establecer un plan de acción y elaborar su reglamento operativo.

Posteriormente, contará con 15 días adicionales para gestionar ante el Ministerio de Medio Ambiente los recursos técnicos y económicos necesarios.

Para el inicio de sus operaciones, la Presidencia de la República realizará una asignación especial de fondos a través de Mimarena, en función de un presupuesto acordado entre ambas partes.

Principio de transparencia

El decreto subraya que toda la información generada por el Observatorio deberá tener vocación de acceso público, como parte de un enfoque de transparencia y participación ciudadana en la gestión ambiental.

Quiénes integran el comité

El comité está conformado por representantes de organizaciones ambientales y académicas, entre ellas:

Academia de Ciencias de la República Dominicana

Grupo Jaragua

Fundación Acción Verde

Fundación Moscoso Puello

Guakía Ambiente

Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

Sociedad Ecológica del Cibao

Federación de Campesinos hacia el Progreso

Fundación de Derecho, Defensa y Educación Ambiental de la República Dominicana (FUDDEA-RD)

También lo integran un representante del Ministerio de Medio Ambiente y delegados de universidades que manifiesten interés en participar.