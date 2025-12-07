Héctor Corominas: reconocimientos a Ercilia Pepín perpetúan mejoren valores dominicanos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El empresario Héctor Corominas declaró este domingo que los merecidos reconocimientos que la sociedad y el estado rinden a Ercilia Pepín, patriota, educadora y defensora de los derechos de la mujer, constituyen una forma de perpetuar los más elevados valores del pueblo dominicano.

Corominas, hijo del fallecido abogado y también empresario Bienvenido Corominas Pepín, quien fuera primo hermano de Ercilia, expresó que todos los familiares de la gran civilista sienten alta satisfacción por la decisión del Poder Ejecutivo de declararla “Prócer de la Patria”, y que se haya establecido mediante la ley 96-25 que cada 7 de diciembre sea su día nacional.

Estas distinciones a nuestra ilustre pariente, que se suman a la decisión presidencial de que sus restos sean exaltados al Panteón Nacional, son cónsonos con una personalidad que supo honrar el legado de Duarte, Sánchez, Mella y otros grandes patriotas de todos los tiempos.

Corominas agradeció al presidente Luis Abinader, a los legisladores de todas las bancadas, al Ministerio de la Mujer y a otros actores de la sociedad que contribuyeron a consensuar la ley 96-25 que exaltan a la civilista.

Concluyó afirmando que quienes forman parte de la descendencia de Ercilia Pepín mantienen el compromiso de observar una conducta ciudadana correcta y de servir al país desde cualquiera que sea el lugar que ocupen en la sociedad