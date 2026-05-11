Historia de la construcción de la Catedral de Santo Domingo

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La Catedral de Nuestra Señora de Santa María de la Encarnación, conocida como Catedral Primada de América, fue autorizada por el Papa Julio II el 8 de agosto de 1511. La obra inició en 1523 bajo el obispo Alessandro Geraldini y se concluyó en 1540. La primera misa se celebró el 31 de agosto de 1541, convirtiéndose en la primera catedral levantada en suelo americano.

Durante el siglo XVI, el templo sufrió saqueos, como el realizado por el corsario británico Sir Francis Drake en 1585. Entre sus episodios más relevantes está el hecho de que los restos de Cristóbal Colón descansaron allí desde 1544 hasta 1877, cuando fueron hallados por el Padre Billini y enviados a Sevilla. En 1930 fue declarada Basílica Menor por el Papa Benedicto XV y desde 1990 forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Catedral Primada de América, otro lugar religioso para visitar en Semana Santa/ Foto Archivo

Arquitectura y estilo

La Catedral Primada es un ejemplo único del gótico tardío en América, con elementos platerescos y renacentistas. Sus bóvedas nervadas, tres puertas principales —dos góticas y una plateresca— y su construcción en roca caliza le otorgan un carácter monumental. El edificio mide 54 metros de largo por 23 de ancho y conserva su forma original, lo que la convierte en una joya arquitectónica de más de cinco siglos.

Interior y capillas

El interior está dividido en tres naves cubiertas por bóvedas de crucería y cuenta con retablos barrocos de los siglos XVII y XVIII. Alberga 14 capillas, entre ellas la Capilla de las Ánimas, la Capilla de San Miguel, la Capilla de la Altagracia y la Capilla del Santísimo Sacramento. Varias de ellas contienen mausoleos renacentistas y han acogido a figuras históricas, incluidos los Padres de la Patria.

La Catedral Primada de América no solo es un monumento religioso, sino también un testimonio de la historia colonial y de la identidad dominicana.