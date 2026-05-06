Historiador dominicano Julio Rodríguez presenta la 2da edición del libro "Cinco Conferencias"

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El destacado historiador y escritor dominicano, doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, presentó este miércoles la 2da edición de su libro "Cinco Conferencias", basado en una visión de historia general y del mundo, luego del éxito de la primera versión en 1964.

"Me he motivado a plasmar estas conferencias en esta obra con el propósito de aportar al país una mejor fortaleza de su historia y de ilustrar cómo surgió el capitalismo y la teoría comunista elaborada por Marx en Inglaterra", expresó el doctor Rodríguez Grullón en un emotivo acto en el que estuvo acompañado de familiares, amigos y de figuras importantes del sector salud desde donde ha recibido innumerables reconocimientos por los cargos que ha desempeñado con la distinción de maestro de la medicina y la pediatría.

Con el fortalecimiento de la historia de América y de República Dominicana el libro relata lo ocurrido con el comunismo tras la caída del muro de Berlín y abre un espacio a la democracia y los obstáculos que históricamente se han implantado en el país, en la que, el autor revela su alto conocimiento como escritor prolífico.

La segunda edición de la obra se presentó este miércoles 29 de abril, en la Sala Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional, en la Plaza de la Cultura de Santo Domingo.

Al finalizar el evento el autor ofreció su firma a los adquirientes del libro, el cual estará disponible para la venta en Cuesta Libros.