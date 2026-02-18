Historias que inspiran: vivir con Asperger en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El síndrome de Asperger, actualmente clasificado dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA), puede implicar dificultades en la interacción social, conductas repetitivas y torpeza motora, según MedlinePlus.

No obstante, el término “síndrome de Asperger” ya no se utiliza como diagnóstico independiente. Aunque anteriormente se empleaba para describir a personas con autismo sin discapacidad intelectual, hoy se considera parte del espectro autista, sin necesidad de una categoría separada.

Más allá de las clasificaciones médicas, en República Dominicana hay historias que demuestran que el autismo no define los límites de una persona.

Alcibíades Alejandro Polanco Capellán: romper barreras

Uno de esos ejemplos es el joven Alcibíades Alejandro Polanco Capellán, quien posee el récord histórico de ser el primer autista graduado en la carrera de Comunicación Social en el país.

Su camino no fue sencillo. A los 11 años tuvo que abandonar el colegio por falta de comprensión y apoyo. No fue sino hasta los 17 que regresó a las aulas, con más ánimo y fortaleza frente a los desafíos que le había impuesto la vida.

Nada de eso fue un impedimento para completar su licenciatura.

Impulsado por su deseo de superación, también se inscribió en un curso de Computación del programa estatal Progresando, ahora Supérate, donde aprendió edición, uso de Photoshop y diseño.

En ese proceso, ha encontrado personas solidarias que han sido clave en su crecimiento personal y profesional.

Entre sus proyectos figura su primera obra literaria, “Más allá del Autismo”, una autobiografía en la que narra sus vivencias y cómo ha superado distintos obstáculos. El libro se encuentra en su etapa final.

Fernando Gabriel Quiroz: el arte como lenguaje

Fernando Gabriel Quiroz Flaviá,

Otra historia es la de Fernando Gabriel Quiroz Flaviá, hijo del periodista Fernando Quiroz, quien demuestra que el autismo no es una limitante para desarrollar el talento artístico.

Fernando Gabriel, quien es no verbal, se ha inclinado por el arte desde los tres años. Ha realizado exposiciones donde ha presentado su “Multiverso de colores”.

Sus obras transportan al espectador al mar con sus especies, olas y barcas; al cielo en distintos matices; al amanecer, la tarde y la lluvia. Su habilidad técnica -desde el manejo del dibujo hasta la destreza motora fina- destaca su capacidad para convertir el lienzo en una ventana a su mundo interno.

Retos pendientes

A pesar de estos ejemplos de superación, el país aún enfrenta desafíos importantes: el alto costo de las terapias, la falta de diagnósticos tempranos, la escasa capacitación docente y la necesidad de que el Estado garantice plenamente los derechos de esta población.

Las historias de Alcibíades y Fernando Gabriel evidencian que, con apoyo y oportunidades, el autismo no es un límite, sino una condición que forma parte de la diversidad humana.