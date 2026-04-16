La histórica vivencia de los cuatro tripulantes que sobrevolaron la Luna

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

Los cuatro tripulantes de la misión Artemis II a bordo de la cápsula Orión, que hizo un sobrevuelo de la Luna, durante diez días, batió récord en todos los sentidos, tanto por el éxito obtenido como por las ocurrencias de sus ocupantes, sobre los que todos hablan pese a su conclusión de casi una semana.

Temas sobre romanticismo, los alimentos que comieron, sus actividades, rutinas de ejercicios, la forma en que dormían, la no funcionalidad de algunos de los aparatos electrónicos que llevaron, cosas que no pensaron llevar y que afirman deben tomarse en cuenta para otras misiones… han sido compartidas con todo mundo, generando gran empatía con la población.

Una de las historias más amadas por la población, especialmente por las féminas, fue el mensaje de amor del piloto Víctor Glover, quien desde el espacio envió un mensaje a su esposa en el que decía: “Hola cariño, te amo desde la Luna”. El mensaje del astronauta conmovió a miles, además de sus expresiones sobre el Cosmos y Dios, lo que evidenció su creencia religiosa, al poner en manos de Jesucristo la misión a través de una oración.

La impresionante misión, que según declaró Jared Isaacman, administrador de la Nasa, fue todo un éxito, lo que se vive en cientos de imágenes que circulan tanto de la cápsula como de los tripulantes.

Lo vivido en imágenes

Los astronautas captaron, desde adentro de la cápsula, un eclipse solar especial, imágenes únicas y sin precedentes de lo vivido durante una semana y media. Las imágenes eran tomadas en directo desde el interior de Orión y compartidas por los tripulantes, al igual que otras de sus actividades como haciendo ejercicio, disfrutando las comidas, e igualmente momentos de reflexiones sobre proyectos futuros.

Una de las reflexiones que hacían y decían no olvidarían en misiones futuras era por ejemplo, sobre los sacos de dormir, afirmaban que los elegirían más abrigados, así como también sobre equipos tecnológicos de repuesto, debido a que uno de los que llevaron al momento de utilizarlo no funcionó adecuadamente, etc.

Han sido publicadas, de igual manera, frases de momentos joviales de los astronautas, así como expresiones de gran emotividad, no solo para ellos sino para todo el que la ha visto o escuchado, que fue la de bautizar un cráter lunar en honor a la esposa fallecida del comandante Reid Wiseman, Carroll, lo que conectó con personas alrededor de todo el globo terráqueo.

Todo lo ocurrido y publicado ha hecho que la misión Artemis II, sea distintas a otras anteriores. Y, aunque fue un vuelo de prueba, según expresaron los astronautas, constituyó un experimento destinado a preparar futuras misiones, de hecho, la Nasa analiza los datos respecto al vuelo y se proyecta hacia Artemis III.

La vida vista desde el espacio

Gracias a un conjunto de 32 cámaras y dispositivos, de los cuales 15 estaban montados sobre la misma cápsula, y 17 portátiles operados por la tripulación, el mundo pudo apreciar y vivir paso a paso todas las actividades de los astronautas a bordo de la cápsula Orión.

Una de esas imágenes cautivantes fue la que protagonizó Glover, momento que se hizo viral en las redes sociales, y fue cuando, luego de una sesión de ejercicios, se retiró la camiseta para “ducharse” con toallitas húmedas, ya que como se sabe no era posible ducharse de manera convencional en el espacio. Cada astronauta disponía de un kit personal que incluía champú sin enjuague, toallitas para bebés, cepillos de dientes y accesorios de afeitado.

Al principio, todo lo que ocurría durante el vuelo en la cápsula Orión fue interrumpido por la Nasa, pero luego los astronautas indicaron que no les importaba ser transmitidos; nueva vez volvió a hacerse la transmisión en directo.

¿Qué comían?

Aunque la cápsula no contaba con refrigerador, expertos en alimentación espacial le prepararon a los tripulantes una lista con variedades de comidas de larga durabilidad, y las cuales les aportaban la energía necesaria para completar la misión de 10 días.

Esta incluía 189 opciones de menú cada uno de los cuales debían ser rehidratadas ante de consumir.

El suministro de estos alimentos fue otro de los puntos que se hicieron virales de la misión, ya que entre ellos se pudo observar durante la transmisión en directo, un tarro de la emblemática crema de Nutella flotando por la cabina.