Hogar Crea rinde homenaje a don Leopoldo Díaz en su 50 aniversario

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco del 50 aniversario de la institución, Hogar Crea Dominicano Incorporado realizó exitosamente la quincuagésima ceremonia de reeducación, un acto histórico dedicado a la memoria de su fundador, don Leopoldo Díaz, quien falleció el pasado 9 de noviembre, dejando un legado inmortal en la lucha contra las adicciones.

El director ejecutivo, don Julio Manuel Díaz Capellán, hijo del fundador, expresó que esta ceremonia “representa la mayor expresión de gratitud hacia quien entregó su vida a rescatar miles de seres humanos. Esta quincuagésima graduación la dedicamos completamente a Don Leopoldo Díaz, cuyo legado seguirá iluminando el camino de Hogar Crea Dominicano”.

En esta ocasión, Hogar Crea Dominicano celebra la reintegración de 600 hombres y mujeres reeducados, quienes concluyeron con éxito el programa terapéutico, disciplinario y social que caracteriza a la institución.

“Hoy entregamos a la sociedad 600 vidas renovadas, ciudadanos preparados para aportar, trabajar, reconstruir sus familias y convertirse en agentes positivos dentro de sus comunidades”, destacó Julio Manuel Díaz Capellán.

*El legado eterno de don Leopoldo Díaz*

La obra de Hogar Crea Dominicano nació del dolor más profundo de su fundador. En los años 70, don Leopoldo vivió el impacto personal de ver a su hijo caer en el mundo de las drogas. En vez de rendirse, transformó su sufrimiento en una misión: encontrar un método de recuperación digno, humano y eficaz.

Ese camino lo llevó hasta Puerto Rico, donde encontró un modelo basado en la reeducación del carácter, la orientación psicológica y la desintoxicación progresiva.

Ese método permitió la recuperación de su hijo y dio inicio a la institución que hoy representa una de las más grandes obras sociales del país.

Fundada en 1975 en una casa de acogida en Alma Rosa, Hogar Crea ha crecido hasta convertirse en una red nacional con más de 40 hogares, atendiendo a miles de personas de todas las clases sociales, ofreciendo esperanza donde antes había desesperanza.

Hogar Crea rinde homenaje a don Leopoldo Díaz en su 50 aniversario

Durante 50 años, don Leopoldo fue el alma y motor de esta obra. Su disciplina, bondad, integridad y entrega absoluta a la familia dominicana lo convirtieron en un ejemplo moral que trascendió generaciones.

Su partida física deja un profundo vacío, pero su legado continúa bajo el liderazgo de su hijo, el director ejecutivo Julio Manuel Díaz Capellán, quien expresó que “Mi padre se fue orgulloso de su obra. Y hoy, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso de continuar su misión: salvar vidas, restaurar familias y defender la dignidad humana”.

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa, ubicado en la Avenida 27 de Febrero esquina Luperón, Distrito Nacional.