En República Dominicana la Navidad es una de las festividades más celebradas. La celebración de estas fechas se centra alrededor de la mesa, tanto la cena de Nochebuena como la del 31 de diciembre o noche vieja.

La cocina dominicana tienen sus platos tradicionales para el menú de la cena del 24: cerdo asado, moro de guandules, pollo horneado, ensalada rusa, telera, pasteles en hoja, lasañas, entre otros.

Sin embargo, hay todo un menú de platos riquísimos y fáciles que rinden homenaje a los clásicos de siempre y conviven con ideas más contemporáneas, perfectas para quienes buscan salir de lo esperado sin renunciar al sabor. Recetas elegantes, festivas y pensadas para todos los gustos, que convertirán tu mesa navideña en el mejor escenario de las celebraciones de este año.

El moro se puede sustituir por otros tipos de arroces, como el arroz navideño.

Igualmente, las carnes se pueden variar en preparación y presentación. Si quieres sorprender con un plato principal diferente, el jamón glaseado con Irn Bru es una opción innovadora.

Para quienes prefieren el pavo en la cena de Nochevieja, una pechuga de pavo jugosa y bien condimentada es la opción perfecta.