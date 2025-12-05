Honran legado en inclusión financiera y compromiso social de Cristian Reyna

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Universidad ISA otorgó su más alta distinción académica, el título de Doctor Honoris Causa en Ciencias Sociales y Administrativas, a Cristian Reyna, presidente del Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S. A. (BANFONDESA), en reconocimiento a su destacada trayectoria como líder visionario, agente de cambio y defensor de la educación.

Esta distinción honra el compromiso del doctor Reyna con la inclusión financiera y el desarrollo de las microfinanzas, que impulsa el crecimiento económico y social de miles de familias y empodera comunidades en toda la República Dominicana. Su labor ha transformado realidades, fomentando oportunidades y contribuyendo al bienestar colectivo.

Durante su discurso, el doctor Reyna expresó ante la comunidad de graduandos: ¨la educación les dará poder, pero la inclusión les garantizará propósito.

La base de la pirámide, que constituye más del 60 % de la población, necesita que nosotros pensemos en una pirámide distinta. Aspiremos a inspirar y elevar a esa gran base, conocer sus necesidades y contribuir a satisfacerlas”.

Egresado del ISA, Reyna ha ejercido liderazgo en instituciones clave del sector productivo nacional, también impulsando iniciativas de inclusión financiera y sostenibilidad desde BANFONDESA.

Bajo su gestión, la entidad ha abierto puertas y creado oportunidades para miles de dominicanos, llevando innovación donde antes no existía, expandiendo su presencia en todo el país y promoviendo la educación financiera y el acceso al crédito educativo para jóvenes con mérito y sueños de superación.

Cada logro refleja una visión clara: transformar vidas y construir un futuro más justo y sostenible, contribuyendo además al crecimiento académico e institucional de la Universidad ISA durante su presidencia en el Consejo de Directores (2009-2015).

“El mundo pertenece a quienes sueñan. Y esos sueños se hacen realidad cuando trabajamos desde instituciones con misión y valores compartidos, comprometidos a construir una mejor nación. La educación nos da alas; la inclusión nos enseña a volar juntos. Ambas son, como decimos en BANFONDESA, alas de un mismo vuelo: la educación y la inclusión”, puntualizó Reyna durante su intervención.

La solemne ceremonia de la Quincuagésima Tercera Graduación Ordinaria de la Universidad ISA, invistió a 379 personas en la Gran Arena del Cibao.