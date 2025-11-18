Atención
Horóscopo de hoy, 18 de noviembre: ¿Qué te depara este energético martes?
* ARIES (21/03 - 21/04): Practica algún deporte para sentirte completamente en forma. Una buena opción podría ser la natación o el tenis.
* TAURO (22/04 - 21/05): Los secretos dejan de ser secretos cuando son contados, así fuera una sola vez. Mantén en reserva lo que no quieras que se sepa.
* GÉMINIS (22/05 - 21/06): Hoy caerás en cuenta que no estás hecho para ciertos aspectos de la vida, al menos no por ahora. Pon un alto inmediatamente.
* CÁNCER (22/06 - 21/07): Solamente recibirás de la vida en la proporción en la que le entregues. No podrás alcanzar tus metas sin tomar riesgos.
* LEO (22/07 - 21/08): Las palabras te afectarán solo en la medida en que tú se lo permitas. Aíslate de un entorno hostil y avócate a tus obligaciones.
* VIRGO (22/08 - 21/09): Te sentirás tentado a decir lo que piensas en una situación social, aunque si dices lo primero que te pasa por la mente habrá problemas.
* LIBRA (22/09 - 21/10): Seguramente estarás muy activo buscando encontrar un equilibrio entre tus asuntos familiares y domésticos, y tu vida profesional.
* ESCORPIO (22/10 - 22/11): Ten en cuenta que hay amistades que son buenas compañías pero no son buenas consejeras. Ten cuidado con lo que les cuentas.
* SAGITARIO (23/11 - 21/12): Tu cansancio de todos los días se debe a que no estás durmiendo bien por las noches.
* CAPRICORNIO (22/12 - 21/01): No es momento para realizar actividades que exijan un esfuerzo físico porque puedes terminar con algunos malestares.
* ACUARIO (22/01 - 21/02): Tu optimismo y tu naturalidad atraen por sí solos. Es un día donde varios asuntos pendientes se resolverán favorablemente.
* PISCIS (22/02 - 21/03): No es bueno ingerir siempre los mismos alimentos, ten una dieta equilibrada para evitar futuros problemas por falta de vitaminas y minerales.